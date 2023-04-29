Оккупанты запустили меньше ракет, чем зимой: разведка Британии назвала возможные цели новой атаки РФ на Украину

Россия, вероятно, отходит от использования ударов большой дальности по Украине. В атаке, которая произошла 28 апреля – первой с начала марта 2023 года, участвовало меньшее количество ракет, чем в зимний период, и вряд ли она была направлена на энергетическую инфраструктуру Украины.

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Возможно, целью государства-террориста был перехват украинских резервных подразделений и военных поставок, недавно предоставленных Украине. Такое предположение сделали в сводке британской разведки на 29 апреля, опубликованной в Twitter Министерства обороны Британии.

"Россия использует неэффективный процесс целеуказания и отдает приоритет предполагаемой военной необходимости, а не предотвращению сопутствующего ущерба, включая гибель гражданского населения", – подчеркнули в разведке иностранного государства.

Там напомнили: несмотря на то, что Украина сбила большинство ракет, погибло по меньшей мере 25 гражданских лиц.

Речь идет в первую очередь об атаке на Умань Черкасской области, где одна из российских ракет утром 28 апреля попала в жилую многоэтажку, разрушив целый подъезд. Из-за действий страны-агрессора погибли 23 человека, среди которых 5 детей, 18 пострадали. В общем ударами поврежден десяток домов, прилет был и по складским зданиям в городе.

Также в этот день в Днепре в результате ракетного удара погибла 31-летняя женщина с двухлетним ребенком. Попадание было в частный сектор, есть разрушения и пострадавшие.

Кроме того, оккупанты ударили по Украинке в Киевской области, где все вражеские цели были сбиты силами ППО, но, к сожалению, в результате падения обломков пострадала 13-летняя девочка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– официальный канал министерства обороны Российской Федерации цинично похвастался "успехами в войне" после обстрела Украины. Ведомство государства-террориста опубликовало картинку с ракетой и надписью: "Точно в цель";

– также оккупанты устроили провокацию с обстрелом Донецка после ракетного удара по Умани. В результате действий россиян погибли 7 человек.

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