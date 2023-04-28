Оккупанты устроили провокацию с обстрелом Донецка после ракетного удара по Умани: погибли 7 человек. Фото и видео

Центр оккупированного Донецка днем в пятницу, 28 апреля, подвергся обстрелам со стороны войск РФ. Вследствие атаки по меньшей мере погибли 7 человек.

Видео дня

Под огонь, в частности, попали улица Университетская, район РСК "Олимпийский" и Парк кованых фигур. Также снаряд прилетел на остановку, где стояла маршрутка с пассажирами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, выживших там нет – в автобусе погибли 7 человек, заявил оккупационный "мэр" Донецка.

Сообщается, что среди погибших может быть ребенок.

Кроме того, пострадало здание травматологического центра – в так называемом "минздраве ДНР" заявили о повреждении единственного у них аппарата МРТ.

Обстрел, предварительно, велся из РСЗО.

Оккупанты и пропагандистские кремлевские СМИ традиционно обвинили в атаке Вооруженные силы Украины. Очевидно, после циничного ракетного удара по Умани и Днепру они решили "в подходящий момент", имитируя "месть Киева", устроить провокацию, чтобы в очередной раз оправдать войну против Украины.

Внимание! Фото и видео 18+!

Дополняется...