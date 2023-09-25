Оккупанты запустили ракеты по Украине: в каких областях объявлена тревога

В ночь на понедельник, 25 сентября, в ряде областей прозвучал сигнал воздушной тревоги. В настоящее время Россия атаковала Украину и ракетами, и ударными дронами.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Сигнал воздушной тревоги объявлен по всей Украине.

По данным Воздушных сил Украины, дроны направляются в Одесскую область.

"Ударные БпЛА типа "Shahed" из Черного моря в направлении Одесской области (Черноморск)", – говорится в сообщении.

Также в ВС отметили, что ракеты входят в воздушное пространство Винницкой области.

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Позже стало известно, что ракеты изменили свой курс и направляются на юг – к Одесской области.

Также в мониторинговых каналах сообщили о работе ПВО и авиации.

В Воздушных силах Украины сообщили о применении ракет "Оникс" по направлению Одессы и призвали жителей находится в укрытии.

В 00:57 стало известно о мощных взрывах в Одессе и Кривом Роге.

В 01:10 в Воздушных силах сообщили, что скоростные цели направляются к Кривому Рогу.

После 01:10 во многих областях сообщили об отмене воздушной тревоги.

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Ранее сообщалось, что российские войска 24 сентября ударили из авиации по нескольким населенным пунктам в Бериславском районе на Херсонщине, а также обстреляли город Херсон. В сети появились новые фото и видео последствий ударов оккупантов.

Также войска страны-агрессора России утром и днем 24 сентября нанесли авиационные удары по городу Берислав и селу Львово в этом районе Херсонской области. В результате действий террористов повреждена гражданская инфраструктура, погибли и пострадали мирные жители.

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