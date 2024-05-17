Оккупанты зашли на Харьковщину со списками и задерживали украинцев: всплыли новые данные о преступлениях врага

Российские оккупанты вошли в села Липецкой общины на севере Харьковщины со списками и задерживали украинцев. Оттуда удалось выбраться нескольким жителям.

На 17 мая в общине остается 296 гражданских, из них 148 по селам. Об этом сообщил начальник местной сельской военной администрации Алексей Слабченко в эфире Общественного.

"Нескольким людям удалось выбраться самостоятельно. Они рассказывали, что когда россияне зашли, у них были списки, и некоторых людей сразу арестовали и вывезли в неизвестном направлении", – сказал Слабченко.

Другие жители не имеют возможности уехать из-за активных боевых действий. Они могут эвакуироваться либо в другие наши деревни, либо в Россию. По его словам, с селами, занявшими россияне, связи нет. Российские войска обстреливают территорию общин Харьковщины управляемыми авиабомбами, ракетами, стрелковым оружием и артиллерией.

По словам Слабченко, из 17 населенных пунктов общины в пяти сейчас нет ни одного жителя. Последние два дня людей эвакуируют из сел Липцы, Слобожанское, Борщево и Веселое.

"Последние два дня из сел Липцы, Слобожанское, Борщева и Веселое эвакуируют людей. Вчера (16 мая – ред.) мы вывезли шестерых из Веселого, еще трое уехали самостоятельно. Что касается Липцев, там можно выехать только спецтранспортом в сопровождении ГСЧС и Нацполиции . Обстановка сложная, постоянные обстрелы", - добавил чиновник.

На момент начала активных боевых действий в Веселом было 120 человек, сейчас – 22. В Слобожанском было 350, сейчас – 35, в Липцах было 500, сейчас – 78.

Людей, желающих уехать, стало меньше, но постоянные обстрелы заставляют их просить эвакуацию. Сейчас это сложнее сделать, но ГСЧС, полиция и волонтеры помогают.

"Трудно покинуть свое имущество и ехать в неизвестность. Хотя людей обеспечивают жильем, оказывается финансовая помощь", – отметил Слабченко.

Он также добавил, что в некоторых случаях люди не уезжают из-за домашних животных.

"Вчера наши работники долго разговаривали с семьей, у которой 30 собак и 20 кошек, они не хотят уезжать, потому что боятся, что им не предоставят условий, а это их любимцы. Есть люди, у которых есть коровы, свиньи, куры , потому боятся. У нас большинство людей – это те, кому более 60 лет", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области в районе Волчанска украинские защитники держат оборону, враг не может выбить наши войска с позиций в городе и в его окрестностях.

Ранее сообщалось, что украинские защитники остановили активное продвижение российских захватчиков и на некоторых участках вернули себе более выгодные позиции. оккупанты, чтобы продолжать активные действия, вынуждены подтягивать резервы. Враг несет значительные потери.

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