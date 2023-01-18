Оккупанты завозят на захваченные территории Украины чиновников из РФ и ищут рабочих в Крыму – Генштаб

На временно оккупированных территориях украинцы отказываются сотрудничать с российскими захватчиками. Поэтому туда массово завозят чиновников из РФ.

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Российских чиновников везут на оккупированные территории для выполнения управленческих функций оккупационного режима. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 18 января.

Также в Генштабе отметили, что наблюдается нехватка работников в разных отраслях, так как местные жители не желают сотрудничать с оккупантами.

Поэтому россияне пытаются завезти рабочих из той же России и временно оккупированного Крыма.

Напомним, в регионах РФ начали ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы страны. Официально наложить такой запрет местные власти не могут, но во многих субъектах уже действует "рекомендация" на этот счет.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины в освобожденных районах Харьковщины разоблачила и задержала коллаборанта, который помогал захватчикам вывозить украинское зерно в Россию. Им оказался бывший главный инженер Купянского комбината хлебопродуктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно захваченном российскими войсками Бердянске в Запорожской области ликвидировали "главу администрации района" Алексея Кичигина.

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