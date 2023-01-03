Оккупанты завозят свой персонал на ЗАЭС: всплыли подробности

Россия завозит свой персонал на оккупированную в начале полномасштабного вторжения Запорожскую атомную электростанцию. Так захватчики пытаются заместить тех украинских специалистов, которые отказываются работать на страну-агрессора.

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В частности, оккупанты собираются заменить одного из заместителей директора ЗАЭС на привезенного из России чиновника из дочерней структуры "Росатома". Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Россияне свозят свой персонал на захваченную Запорожскую атомную станцию вместо тех, кто отказывается работать на оккупантов. Так, в январе на должность заместителя директора ЗАЭС по вопросам физической защиты и режима планируется назначить Дмитрия Миняева – заместителя директора департамента специальной безопасности АО Концерн "Росэнергоатом", дочерней структуры "Росатома", – отметили в ЦНС.

По данным Центра национального сопротивления, оккупанты уже долгое время заставляют работников Запорожской атомной электростанции заключить договор с российским "Росатомом", но безрезультатно. Несмотря на то, что россияне поставили марионеточное руководство на станции, большинство украинских специалистов не изменили Украине.

В ЦНС также напомнили, что Росатом начал внедрять на территории ЗАЭС собственную мониторинговую систему. Работы выполняют российские специалисты по "Консист-ОС", входящему в структуру оккупационного энергетического оператора.

Напомним, ранее стало известно, что на оккупированную Россией ЗАЭС приезжал соратник президента РФ, бывший глава администрации Владимира Путина Сергей Кириенко. В МИД Украины на этот дерзкий шаг Москвы отреагировали, назвав его очередным грубым нарушением Россией международного права.

Также украинские дипломаты напомнили, что Москва полностью игнорирует требования трех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ.

Кроме того, сообщалось, что переговоры по созданию защитной зоны вокруг оккупированной российскими войсками украинской Запорожской АЭС продолжаются. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел многочасовую встречу в Москве с директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

29 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с генеральным директором МАГАТЭ в Бухаресте. Украинский дипломат подчеркнул, что Россия должна выйти из ЗАЭС, чтобы восстановить ядерную безопасность.

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