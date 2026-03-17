На временно оккупированные территории Херсонской области россияне начали завозить наркотики под видом лекарств в гуманитарной помощи. Одно из таких проявлений зафиксировали в Геническе.

Об этом сообщает украинское партизанское движение"Желтая Лента". По информации партизан, "помощь" поступает как из России, так и из временно оккупированного Крыма.

Как стало известно, в Геническ регулярно поступают крупные партии препаратов "Мидримакс" и "Феникамид".

"Формально это офтальмологические капли для расширения зрачка, поэтому их легко оформляют как медицинскую помощь. На самом деле препараты содержат тропикамид — вещество, популярное среди наркозависимых, что дает психоактивный эффект и быстро вызывает тяжелую зависимость", — говорится в сообщении.

Заметим, что тропикамид действительно имеет высокий потенциал для немедицинского использования среди наркозависимых, что вызывает тяжелые поражения центральной нервной системы и внутренних органов.

В то же время, по информации роспропагандистских и коллаборантских СМИ, такие партии "лекарств" поступают преимущественно от правящей российской фракции "Единая Россия", поскольку в Геническе находится их "гуманитарный штаб".

