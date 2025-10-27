Оккупанты значительно нарастили огневую активность на южном направлении: в ВСУ рассказали подробности

Российские оккупационные войска за прошедшую неделю значительно усилили огневую активность на южном направлении. В частности, увеличилось применение корректируемых авиабомб, дронов-камикадзе и ракетных ударов. Больше всего пострадали районы Орехова, Гуляйполя и Приднепровья.

Об этом сообщил представитель Сил обороны "Юга" Владислав Волошин в комментарии агентству Укринформ. По его словам, только за неделю враг нанес на 50% больше ракетных ударов, на 69% больше применил корректируемых авиабомб (120 против 71 на предыдущей неделе). Также на 17% возросло количество использованных беспилотников типа "Шахед" и почти на треть – FPV-дронов и дронов-камикадзе.

"На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг применил почти четыре тысячи дронов-камикадзе, а на Приднепровском – более двух тысяч", – рассказал Волошин.

Массированные обстрелы на юге

По словам спикера, только за минувшие сутки враг совершил 11 авиаударов с использованием 45 корректируемых авиабомб. Больше всего досталось Орехову – 12 бомб. Под удары также попали Сладкое, Ровнополье, Степногорск, Веселиновка и Новояковлевка.

Волошин уточнил, что дроны-камикадзе атаковали почти 1400 раз, из них более 450 атак зафиксировано на Херсонщине и около 900 – на Запорожском направлении. В течение суток также зафиксировано около 200 случаев сброса боеприпасов с дронов.

Артиллерия и ракеты

Российские войска на 66% увеличили применение неуправляемых авиационных ракет – всего 272 за неделю. Артиллерия врага осуществила около 360 обстрелов, использовав 1 620 боеприпасов. Под огнем оказались 17 населенных пунктов, среди которых больше всего пострадали Никополь и Херсон – по девять обстрелов каждый.

"Ситуация на юге Украины существенно не изменилась, кроме того, что противник постоянно наращивает количество атак различными видами вооружения – как по позициям Сил обороны, так и по населенным пунктам вблизи линии боевого соприкосновения", – подытожил Волошин.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска увеличивают частоту механизированных атак на юге и востоке Украины. Полагаются россияне при этом на ухудшение погодных условий. Расчет они делают на то, что дожди и туманы усложнят уничтожение врага с помощью дронов для украинских операторов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!