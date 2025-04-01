Оккупанты значительно уменьшили применение ударных БПЛА на севере – ОТГ "Северск"

Российские захватчики значительно снизили применение ударных беспилотных летательных аппаратов на севере Украины. Минувшим вечером и ночью в зоне ответственности оперативно-тактической группировки войск "Северск" ударных беспилотников врага не фиксировали вообще.

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Очевидно, это связано с дождливой погодой. Об этом сообщил спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона 1 апреля.

"Если брать именно авиационную компоненту, то враг не прекращает применять управляемые авиабомбы. Но мы видим, что погодные условия несколько ухудшились, поэтому есть определенное уменьшение FPV-дронов, сбросов с БПЛА, но незначительное. Также мы видели за последние сутки значительное уменьшение применения ударных беспилотных летательных аппаратов, вечером и ночью их не фиксировали", – сказал Мысник.

Оккупанты продолжают обстреливать приграничные громады Черниговской и Сумской областей, а также части Харьковщины. Однако и здесь на протяжении последних суток фиксируется пусть и незначительное, но снижение количества обстрелов.

В то же время враг ежедневно наносит удары управляемыми авиабомбами по приграничью Сумщины, в частности Сумского района.

"Также мы фиксировали один случай применения реактивных систем залпового огня. Враг выпустил 40 реактивных боеприпасов и однажды применил неуправляемые авиаракеты с вертолета", – отметил спикер ОТГ "Северск".

Напомним, ранее в ГПСУ рассказали о ситуации в приграничных Сумах. Пограничники отметили, что россияне пытаются закрепиться в районах Новенького и Журавки в этой украинской области. Они преследуют цель изолировать подразделения Сил обороны, участвующие в операции в Курской области, или перерезать их логистические маршруты.

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