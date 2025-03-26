Россияне пытаются закрепиться в районах Новенького и Журавки Сумской области: в ГПСУ оценили ситуацию и назвали цель врага

Российские захватчики пытаются сосредоточить силы в Сумской области в районах населенных пунктов Новенького и Журавки. Они имеют целью изолировать подразделения Сил обороны, которые участвуют в операции в Курской области, или перерезать их логистические маршруты.

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Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает "Укринформ". По его словам, наши защитники уничтожают врага в этом направлении.

"Сейчас приковано внимание к двум населенным пунктам: Новенькое и Журавко, где противник, к сожалению, не прекращает попытки зайти на нашу территории, пересечь границу, чтобы накопиться и расширить зону активных боевых действий уже на территории Украины", – подчеркнул он.

Демченко отметил, что россияне пытаются заходить на малыми группами, но подразделения ГПСУ и ВСУ всячески препятствуют оккупантам закрепиться и накопить силы на территории Сумщины.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил, что Россия накапливает силы для удара по Сумщине. В то же время о наступлении на Сумы речь не идет. Армия РФ действует в пограничные, терпит потери от Сил обороны Украины, но готовится к новым ударам.

Как сообщал OBOZ.UA, директор Defense Express Сергей Згурец заявил, что нет серьезных предпосылок для наступления российских войск на Сумы. Он объяснил, что логистика, география и текущая ситуация играют не в пользу врага.

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