Оккупанты готовятся к удару по Сумщине, но это не наступление на Сумы – ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил, что РФ накапливает силы по удару по Сумщине. В то же время речь не идет о наступлении на Сумы.

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Такое заявление Коваленко обнародовал в официальном Telegram-канале 15 марта. "Россияне действительно готовятся к более активным действиям в приграничные Сумщины и накапливают силы для удара по Сумщине", – написал он.

Руководитель ЦПД добавил: не стоит это путать с наступлением на Сумы.

В действительности армия РФ действует в приграничье, несет потери от Сил обороны Украины, но готовится к новым ударам.

Российский диктатор Владимир Путин инициирует эскалацию для затягивания предложенного перемирия.

"Важно, что эти вещи Путин осуществляет, пытаясь затягивать с прекращением огня, которое предлагают США", – пояснил Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 марта президент Владимир Зеленский после доклада главкома Александр Сырского заявил, что ВСУ продолжают выполнять задачи на Курщине, а окружения там нет, вопреки российским сообщениям. По словам глав государства, Россия накапливает силы для удара по Сумщине, однако в Украине это понимают и будут противодействовать.

На саммите европейских лидеров Зеленский заявил: с 11 марта было время, чтобы детально оговорить предложение о прекращении огня, однако РФ делает все, чтобы этого не допустить, распространяет ложь о якобы сложности достижения перемирия и ситуации на поле боя.

В то же время президент не исключил, что переговоры между РФ и США могут состояться в понедельник, 17 марта. Этот день является знаковым, ведь именно 17 марта суд в Гааге выдал ордер на арест Путина, отметил Зеленский.

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