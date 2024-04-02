Оккупация Киевщины: Марина Порошенко вспомнила, как два года назад помогала эвакуировать людей под обстрелами

Один месяц, одна неделя и один день. Ровно столько продолжалась оккупация Киевщины. Лидер "Европейской Солидарности" в Киевсовете Марина Порошенко побывала у Романовского моста, через который эвакуировали людей из Бучи и Ирпеня после 24 февраля 2022 года. Она напомнила, что за время оккупации только в Киевской области враг совершил более 9 тысяч военных преступлений, убил более 1500 местных жителей, повредил и разрушил более 26 тысяч домов.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Мы через два года вернулись на место этих печальных событий. Многие жители Киевщины не предупредили заранее о войне, чтобы они могли спасти свою жизнь и жизнь своих близких. Они остались под оккупацией и каждый день их жизни угрожала опасность. Даже выйти прямо на улицу означало, что тебя могут убить, людей просто расстреливали, как в тире", – вспоминает Марина Порошенко.

"Здесь была "дорогая жизнь", даже видно, что остались переходы, по которым перевозили людей. Люди спасали своих старых родителей, которые уже не могли передвигаться, их переносили на носилках, как и больных людей. Я ссудила ноши в Александровской больнице, пообещала, что обязательно верну, потому что они были даже с инвентарным номером", – рассказывает Марина Порошенко подробности тех дней. В общей сложности под прикрытием бойцов 206-го батальона около двадцати тысяч жителей Приирпения смогли вырваться из-под обстрелов. Тогда для прикрытия людей от шаров задействовали банковские бронемашины для перевозки наличных денег.

"Люди шли с детьми, домашними любимцами, даже попугаев переносили, не говоря уже о котиках и собаках. Они все благодарили за то, что их не покинули, потому что в оккупации у них было ощущение, что государство о них забыло", - отметила Марина Порошенко.

"Мы с общественной организацией "Братья по оружию", "Дело общин" и вместе с вновь 206-ым батальоном территориальной обороны отвозили их на Лаврскую, оказывали необходимую медицинскую помощь, мы их кормили, давали горячий чай и потом распределяли логистику, кому. ", – сказала она.

"Хотелось помочь каждому. В первые дни деоккупации мы уехали в Ирпень, Бучу, Бородянку, собирали людей и раздавали продуктовые наборы, медикаменты. Многие оказались в ситуации, когда не работали аптеки, магазины, не было отопления, они выходили из подвалов", – вспоминает Марина Порошенко.

"Я помню случай, когда на Лаврской ко мне подошли люди и начали расспрашивать, почему я никуда не уезжаю. Я сказала, что приняла для себя решение, что никуда не уеду из Киева, что бы ни происходило, потому что я нужна здесь, в команде. И я сделаю все, чтобы Киев выстоял и была возможность уволить Киевщину. После этого две молодые женщины сказали, а почему мы куда-то уезжаем? Мы тоже должны остаться и делать что-то полезное у себя дома", – вспомнила она.

"Мы никогда не вернемся к прежней жизни, мы стали другими, мы никогда этого россиянам не простим. Очень важно сегодня вспоминать эти истории, для того чтобы они давали нам энергию, толчок двигаться вперед. Мы уволили Киевщину, и это вдохновляет нас не сдаваться при любых условиях, не терять веру в то, что мы сможем победить. Надо набраться терпения", – считает Порошенко.

Мы уже привыкли жить под звуки воздушных тревог. Но это не должно нас расслаблять и давать повод смириться с этим. Мы должны дальше концентрировать свои усилия и объединяться, чтобы остановить российского агрессора, выгнать с нашей территории и начать строить новую Украину. Но это напоминание останется с нами навсегда", – добавила она.