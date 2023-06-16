Оккупированные Алушта и Севастополь остались без света: местные слышали 'хлопки', 'власть' придумала оправдание. Видео

Вечером 16 июня Севастополь и Алушта в оккупированном россиянами Крыму погрузились во тьму – в городах полностью исчез свет. Местные "власти" заявили, что причиной является якобы отключение автоматики на подстанции "Севастопольская".

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Такое объяснение в Telegram дал взволнованным крымчанам губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В то же время Telegram-каналы пишут о "хлопках", которые были слышны перед исчезновением света, также есть предположение, что одну из станций атаковал БПЛА.

"По предварительной информации отключилась автоматика на подстанции "Севастополь". Специалисты работают по восстановлению электроснабжения потребителям Севастополя. Им потребуется несколько часов", – написал Развожаев.

Сначала сообщалось, что электроснабжение прекращено в большей части Гагаринского, в Ленинском и южной части Нахимовского района Севастополя, но при этом в городе продолжали ездить трамваи. позже стало известно об обесточивании всего города. Также свет пропал в Алуште.

Вернуть электричество, в частности Севастополю оккупантам похоже было проблематично, поскольку, судя по сообщениям, оно несколько раз появлялось и снова пропадало. Также сообщалось о перебоях с водой и интернетом.

Заместитель Развожаева Евгений Горлов заявил, что, по информации энергетических служб, произошло якобы срабатывание защитной автоматики на линиях 110 кВ. Свет на полуострове уже вернули.

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