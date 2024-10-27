Окно вылетело прямо во время операции: нейрохирург показал последствия российского удара по больнице в Днепре. Видео

Вечером 25 октября российская террористическая армия нанесла серию ракетных ударов по Днепру. Целью путинских террористов стала больница.

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Вследствие атаки медицинское учреждение получило повреждения, а в момент удара врачи проводили операции. Последствия ракетного удара показали в соцсети Х.

Нейрохирург пострадавшей больницы показал первые минуты после ракетной атаки российских террористов. Врач рассказал, что оперировал пациента, когда РФ нанесла удары.

Вследствие обстрела в помещении вылетели окна. Операционную засыпало стеклом и обломками. К счастью, врач, который в этот момент проводил операцию, не пострадал.

В целом вследствие террористического ракетного удара в Днепре погибли 4 человека, еще 20 человек получили ранения. Целью российских террористов стали больница и жилые дома.

Напомним, в Днепре поздним вечером 25 октября раздались мощные взрывы. Это произошло во время объявленной в регионе воздушной тревоги. Известно, что есть 20 пострадавших и 4 погибших. Из-под завалов спасены женщина и ребенок.

Ранее сообщалось, что войска РФ вечером в пятницу, 25 октября, попали "Шахедом" в многоэтажку в Соломенском районе Киева – повреждены квартиры на 17-м, 18-м, 19-м этажах. Пострадали пять человек, погибла девочка 14 лет.

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