Около 15 прилетов: оккупанты ударили по центру Гуляйполя на Запорожье, есть раненный

Российские террористы продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению Украины. В очередной раз под вражеским обстрелом оказался населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области.

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В результате обстрела есть раненный мирный житель. Об этом в Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Всего во время обстрела было зафиксировано около 15 прилетов. Российские войска ударили по центру населенного пункта. В результате очередного теракта россиян пострадал один мирный житель.

"Россияне ударили по Гуляйполю в Запорожской области. Было около 15 прилетов по центру города. Известно, что пострадал мужчина", – сообщил глава ОП.

Напомним, в ночь на 13 мая российская террористическая армия устроила очередную воздушную атаку по Украине. В Николаеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы – пострадали многоэтажные дома и здание хлебзавода. По предварительным данным, оккупанты могли атаковать Николаев оружием наземного базирования.

Ранее сообщалось, что во время очередной воздушной атаки со стороны страны-агрессора РФ, в ночь на 13 мая, на Киевщине прилетов зафиксировано не было. Однако обломками сбитого БПЛА был поврежден частный дом в одной из громад.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оперативном командовании "Юг" предупредили, что по состоянию на вечер пятницы, 12 мая, страна-агрессор Россия вывела в Черное море два своих ракетоносителя. Среди них один корабль и одна подлодка.

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