Около 40 оборонных предприятий Украины пострадали от ударов войск РФ, – Шмигаль

В результате российских атак по территории Украины пострадали почти 40 украинских оборонных предприятий. Эта промышленность остается одной из основных целей российских атак.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил на Международном форуме оборонных индустрий, передает корреспондент OBOZREVATEL. Он рассказал, что в настоящее время в Украине прорабатывают предложения по возобновлению этих предприятий.

Шмигаль отметил, что, несмотря на российские атаки, Украина ежемесячно только увеличивает производство вооружения и военной техники.

"От таких атак пострадали 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению. Российский режим мечтал о демилитаризации Украины. В то же время Украина ежемесячно только наращивает производства вооружения и военной техники. Можно сказать: кто посеял ветер – тот пожнет бурю", – сказал глава правительства.

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По словам Шмыгаля, Украина также взаимодействует со странами-партнерами по восстановлению западной военной техники и активно изучает возможность создания на своей территории замкнутого цикла производства вооружения, военной техники, боеприпасов и их компонентов.

"Мы создаем совместные предприятия и сервисные центры, помогающие постепенно интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в промышленную среду стран-партнеров. Но нам нужно больше. Именно поэтому по инициативе президента Владимира Зеленского мы сегодня проводим этот форум", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в планах Украины – активное развитие предприятий ВПК, что позволит сделать Украину новым центром производства военной продукции в Европе. На это в проекте бюджета-2024 предусмотрено 55,8 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине начали тестировать разное дальнобойное и высокоточное оружие. В ГУР говорят, что результаты использования нового вооружения "обнадеживающие и положительные".

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