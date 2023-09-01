Украина тестирует разное оружие, в том числе дальнобойное и высокоточное: в ГУР рассказали детали

В Украине начали тестировать различное дальнобойное и высокоточное оружие. В отличии от страны-агрессора России наше государство при выборе вооружения предпочитает современность, технологичность и высокую точность.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона в пятницу, 1 сентября. По его словам, оружие, которое уже используется для тестирования, очень высокого качества.

Юсов отметил, что стране-агрессору должно быть приятно, что на ее территорию будут лететь новейшие разработки.

"У нас нет такой роскоши, как заваливать территорию России разным хламом. То есть это оружие чрезвычайно качественное. Я думаю, врагу должно быть приятно, что такие современные разработки летят на его территорию. В конце концов они же на что-то рассчитывали, когда нападали на Украину. Поэтому, да, высокоточное, высокоэффективное (оружие. – Ред)", – добавил представитель ГУР.

Он отметил, что результаты использования нового вооружения "обнадеживающие и положительные".

"Можно сказать, что исследования продолжаются", – сказал Юсов.

Он также ответил на вопрос о том, на какие расстояния способно дотянуться новое украинское дальнобойное оружие. Такую информацию он разглашать не стал, отметив, что это упростит задачу для Главного управления разведки России.

"Пусть они сами разбираются с этими деталями. В любом случае, это содержит комбинирование различных методов, сил и средств. Предполагать, что если заявлена дальность в 700 километров, то они будут прятаться на 800 или 1000 километров, для них точно нет оснований", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский по результатам селекторного совещания с военным командованием сообщил о достижениях Украины в производстве дальнобойного оружия: цель поражена на расстоянии 700 километров.

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