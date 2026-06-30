Около 90% российских ракет и дронов содержат компоненты, изготовленные в Японии: всплыли подробности

Почти все российские беспилотники, а также крылатые и баллистические ракеты содержат детали, произведенные японскими компаниями. Речь идет приблизительно о 90% вооружении, которое российская армия использует в войне против Украины.

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В связи с этим Киев призывает Токио к существенному ужесточению экспортного контроля. Об этом в эксклюзивном интервью агентству Kyodo заявил советник президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Гражданская электроника в оружии

По информации Власюка, электроника гражданского назначения массово перенаправляется в Россию через третьи страны для использования в военных целях. Советник украинского президента рассказал, что абсолютное большинство компонентов, перепрофилированных Россией для создания оружия, составляют электронные детали, которые свободно продавались в Японии для бытового и промышленного использования.

Поскольку речь идет о товарах общего назначения, контролировать их экспорт крайне сложно. Согласно внутренним документам украинского правительства, предоставленным журналистам Kyodo News, в российских крылатых ракетах Х-101 были обнаружены электронные компоненты от ведущих японских производителей полупроводников и крупнейших корпораций сферы электроники.

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Реакция японского бизнеса

Украинская сторона идентифицировала детали 13 японских компаний, замеченных в российском вооружении. Журналисты направили им соответствующие запросы, однако результаты оказались неоднозначными: 5 компаний ответили, что предоставленной информации слишком мало, поэтому они не могут подтвердить, действительно ли это их продукция.

Еще одна компания признала наличие подозрений, что продукция одного из предприятий их группы могла быть использована не по назначению. Другая компания заявила, что обнаруженные компоненты принадлежат другому производителю.

При этом половина компаний предпочли полностью проигнорировать запрос и оставили его без ответов. Ситуация подчеркивает глобальную проблему и демонстрирует, что несмотря на жесткие международные санкции, российскому оборонному комплексу удается обходить ограничения, закупая высокотехнологичные японские компоненты через посредников в третьих странах.

Что именно нашли в российских ракетах

По информации портала War & Sanctions Главного управления разведки Минобороны Украины, в крылатых ракетах Х-101 выявлены японские микросхемы и катушки индуктивности.

В баллистических ракетах "Искандер-М" обнаружили электромеханическое реле производства японской корпорации Panasonic, а в ракетах Х-47М "Кинжал" обнаружили японский тактовый мультиплексер.

В дронах-камикадзе "Герань-2" используются японские фототранзисторы, конденсаторы и широтно-импульсные контроллеры.

Кроме того, японские компоненты ранее были обнаружены в БПЛА типа "Ланцет", ракете "Бандероль" и множестве других видов российского вооружения.

Ранее OBOZ.UA писал, что совет Европейского Союза продлил экономические санкции против России ещё на 12 месяцев – до 31 июля 2027 года. Решение было принято после того, как лидеры стран ЕС на заседании Европейского совета 18–19 июня 2026 года согласились сохранить действующие ограничительные меры.

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