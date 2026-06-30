"Выбрала путь служения людям": в Харькове в результате российской атаки погибла студентка медуниверситета. Фото

В результате очередного жестокого российского удара по Харькову трагически погибла молодая украинка, будущий медик Фатима Гусейнова. Девушке было всего 23 года.

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Трагедия произошла 29 июня во время очередных ударов путинской армии по областному центру. О непоправимой утрате сообщили в администрации Харьковского национального медицинского университета.

Жизнь, оборванная на взлете

Фатима Гусейнова (25.01.2003 – 29.06.2026) была студенткой 6-го курса 1-го медицинского факультета. До получения диплома врача ей оставался совсем недолгий путь, которому она отдавала все свои силы.

В университете девушку вспоминают с огромной теплотой и болью. Там отмечают, что погибшая осознано избрала путь служения людям, но все планы в один момент обрушил российский террор.

"Фатима была будущим врачом, избравшим путь служения людям. Она настойчиво приобретала знания, мечтала посвятить свою жизнь медицине и спасать человеческие жизни. Светлая, добрая, искренняя, ответственная и неравнодушная именно такой она навсегда останется в памяти преподавателей, однокурсников, друзей и всех, кто ее знал", – отметили в университете.

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Российский обстрел оборвал жизнь молодой девушки, лишив её будущего, любимой профессии и планов. Коллектив университета, администрация, преподаватели и студенты выразили глубокие и искренние соболезнования семье, родным и близким Фатимы.

Напомним, 29 июня Россия атаковала Днепр. Под ударом оказалось частное предприятие: зафиксированы разрушения. В результате атаки погибли пять жителей города, пострадали 28 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня РФ нанесла авиаудары по Запорожью. Под ударом оказались жилые дома. Спасатели искали людей под завалами. Вражеская атака унесла жизни двух горожан.

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