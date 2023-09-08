Около 90% украинских военнопленных прошли через пытки: данные генпрокурора
Государство-агрессор Россия выстроила развитую систему пыток и жестокого обращения с украинцами. По последним данным, около 90% украинских военнопленных прошли через пытки, изнасилования или угрозы сексуального насилия.
Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин во время встречи со Специальным докладчиком ООН по пыткам Элис Джил Эдвардс в четверг, 7 сентября. Он подчеркнул, что россияне жестоко обращаются не только с военными, но и с гражданскими пленными, передает пресс-служба ведомства.
Свидетельства пыток фиксируются на всех территориях, уже освобожденных Силами обороны Украины от российской оккупации. Только в деоккупированных населенных пунктах в Херсонской области было найдено 11 пыточных оккупантов. А в Харьковской области от действия врага пострадали более 700 украинцев, расследуется почти 100 случаев пыток.
"Агрессор использует пытки и как оружие войны, и как метод уничтожения украинской идентичности в условиях оккупации", – заявил Костин.
Он рассказал об одном из случаев зверств российских захватчиков в Херсоне. Там россияне в течение 17 дней непрерывно пытали владельца кофейни. Он помогал протестующим против оккупации – давал выпить воды, умыться и оказывал первую помощь в своем кафе.
Оккупанты арестовали херсонца по сфабрикованным обвинениям, а найденный у него кассовый аппарат американского производства использовали в качестве "доказательства" влияния США.
Россияне угрожали изнасиловать его жену и отдать малолетнего ребенка в детский дом, а отпустили только после того, как семья заплатила 100 тысяч гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL, военные страны-агрессора РФ откровенно признаются в военных преступлениях в разговорах со своими родными. Их оккупанты совершают как против мирных украинцев, так и против украинских военнопленных – последних захватчики просто расстреливают.
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