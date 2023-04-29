Около захваченной российскими войсками ЗАЭС взорвалась мина – МАГАТЭ

Вблизи захваченной российскими войсками крупнейшей в Европе атомной электростанции, расположенной в Энергодаре (ЗАЭС), взорвалась мина. Инцидент зафиксировали присутствующие на станции эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Видео дня

Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает прессслужба агентства в пятницу, 28 апреля. Он подчеркнул, что меры по защите электростанции должны быть согласованы в ближайшие сроки.

Гросси отметил, что специалисты были вынуждены прятаться в укрытие из-за опасности ракетных обстрелов. В то же время вблизи объекта эксперты слышали звуки выстрелов.

"Вдали были слышны звуки непрерывного обстрела, поскольку в регионе продолжаются военные действия. Кроме того, одна мина взорвалась вблизи объекта", – говорится в сообщении.

Накануне в МАГАТЭ обнаружили на захваченной ЗАЭС значительные повреждения окон машинного зала четвертого энергоблока. Гросси заявил, что станция несет серьезные риски ядерной безопасности. Она продолжает полагаться на единственную работающую линию электропередачи, которая критически необходима для охлаждения реакторов.

В то же время в разведке Великобритании предупредили, что российские военные установили боевые позиции на крышах реакторов Запорожской атомной станции. Такие действия чреваты повреждением систем безопасности АЭС в случае боевых действий вблизи нее.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси подчеркнул, что территория ЗАЭС должна быть освобождена, чтобы обезопасить мир от новой катастрофы.