Оккупанты штурмуют Гуляйполе и Степногорск на юге: Волошин рассказал о ситуации. Карта

На юге Украины продолжаются интенсивные боевые действия – российская армия активизировала штурмы в направлении Гуляйполя и Степногорска. Противник пытается зайти в населенные пункты малыми группами и закрепиться в городской застройке. Силы обороны Украины блокируют эти действия и уничтожают врага еще на подступах.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Он рассказал о текущей обстановке и тактике, которую применяют российские подразделения на этом направлении.

По словам Волошина, в самом Гуляйполе боевые столкновения происходят преимущественно на восточных и северо-восточных окраинах города. Российские войска пытаются проникнуть в пределы населенного пункта штурмовыми группами, несмотря на значительные потери. Силы обороны Украины уничтожают противника, блокируют его действия и не дают продвинуться вперед.

Спикер отметил, что враг активно использует тактику инфильтрации – попытки незаметно зайти вглубь города и закрепиться в отдельных зданиях. Сейчас фиксируются лишь единичные очаги, где российские военные пытаются удержаться, однако украинские подразделения проводят разведывательно-поисковые и штурмовые действия, выбивая их с позиций. Закрепиться в городской застройке противнику не удается. Аналогичная ситуация сохраняется и вблизи Степногорска, где врага блокируют еще на подступах к поселку. Как уточнил Волошин, несмотря на сложную обстановку, Гуляйполе остается под полным контролем Сил обороны Украины, а только за сутки на юге зафиксировали десятки боевых столкновений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Гуляйпольском направлении российские оккупанты попытались проникнуть в тыл украинских войск, скрываясь под гражданской одеждой. Они рассчитывали использовать сложную погоду, чтобы обойти позиции, однако были замечены украинскими пограничниками.

