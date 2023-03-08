Не дожил 12 дней до 45-летия: в Сумах простились с защитником Украины, погибшим на Донетчине. Фото

В Сумах 7 марта похоронили украинского воина Олега Сахненко, водителя штурмовой роты штурмового батальона Сухопутных войск Украины. Герой погиб еще 12 февраля в результате обстрела российскими войсками больницы в Дружковке Донецкой области.

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Нашему защитнику было 44 года, до своего 45-го дня рождения он не дожил 12 дней. "Суспільне" пишет, что литургия состоялась в Храме архистратига Божьего Михаила, а похороны – на Аллее Славы Барановского кладбища города Сумы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

У украинца было звание старшего сержанта. Воин проживал в Черкасской области, поэтому провести его в последний путь пришли мать, брат, ближайшие родственники, живущие в Сумах, и украинские военнослужащие.

"Он моего двоюродного брата сын. Я его знала маленьким только. В детстве видела мальчика, а когда сказали, что он погиб, – я не могла не прийти и не провести", – рассказала Наталья, родственница Сахненко.

Другая родственница по имени Оксана назвала воина действительно Героем, о котором они будут хранить память всю свою жизнь.

Андрей, побратим Сахненко, сказал, что старший сержант сражался с оккупантами, потому что хотел для своей страны свободное и светлое будущее.

"Надежный собрат, отличавшийся стойкостью характера, силой духа и настойчивостью", – отметил военный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 марта стало известно о смерти Андрея Луканюка, командира аэромобильного батальона 80-й ОДШБ. Он погиб во время выполнения боевого задания в Часовом Яру близ Бахмута.

– 7 марта в боях погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". В свое время он получил высшую государственную награду – звание Герой Украины.

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