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"Оленегорский горняк": что известно о десантном корабле РФ, поврежденном в Новороссийске. Фото и видео

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
2,1 т.
'Оленегорский горняк': что известно о десантном корабле РФ, поврежденном в Новороссийске. Фото и видео

В ночь на 4 августа возле Новороссийска (РФ) в ходе атаки дронов получил повреждения большой десантный корабль Северного флота РФ "Оленегорский горняк". БДК проекта 775 после "успешного отражения атаки дронов" получил пробоину, потерял ход и завалился на бок, его пытаются отбуксировать в порт.

Видео дня

Всего три недели назад оккупанты завели "Оленегорский горняк" в Черное море, чтобы перевозить транспорт и оружие на оккупированную территорию Украины после начала проблем с Крымским мостом. OBOZREVATEL собрал все, что известно о пораженном большом десантном корабле, уже пятом с начала полномасштабной агрессии РФ.

"Оленегорский горняк": что известно о десантном корабле РФ, поврежденном в Новороссийске. Фото и видео

Большой десантный корабль проекта 775 "Оленегорский горняк" входит в 121 бригаду десантных кораблей Северного флота. 11 июля он, преодолев тысячи километров от пункта дислокации в Мурманской области РФ, приступил к выполнению роли "парома" в Черном море: перевозил транспорт и грузы, в частности, военные, в оккупированный Крым.

БДК, который в 2007 году был признан лучший десантный корабль Северного флота, был построен на верфи Stocznia Północna в польском Гданьске. С лета 1977 года он вошел в состав Северного флота РФ.

Странное название – "Оленегорский горняк" – этот десантный корабль носит с 2000 года, когда "шефство" над ним взял Оленегорский горно-обогатительный комбинат.

В период с декабря 2013-го по май 2014-го этот БДК участвовал в дальнем походе кораблей СФ в Средиземное море во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". А уже к концу 2014 года поступил на ремонт на 35-й судоремонтный завод в Мурманске.

Отремонтировали БДК тогда, видимо, неважно: в июле 2016 года он поступил на ремонт и модернизацию на 33-й судоремонтный завод в Балтийске.

Согласно техническим характеристикам, БДК "Оленегорский горняк" на полном ходу может развивать скорость до 18 узлов. Дальность плавания составляет 6 тысяч миль при 12 узлах.

Экипаж корабля состоит из 87 человек.

Вооружение БДК "Оленегорский горняк" представляет из себя 2 сдвоенные 57 мм артиллерийские установки АК-725, 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М", 4 пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2". На борту могут располагаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.

В ночь на 4 августа этот большой десантный корабль получил повреждения в ходе атаки дронов, которую, как сообщается, спланировали и провели СБУ и ВМС ВСУ. В сети появилось видео поражения, полностью опровергающее заявления российских оккупантов о том, что "Оленегорский горняк" "принял участие в успешном отражении атаки".

Также в сети появились кадры буксировки потерявшего ход корабля: на них заметен сильный крен в одну сторону.

"Оленегорский горняк": что известно о десантном корабле РФ, поврежденном в Новороссийске. Фото и видео

Если повреждения, полученные этим БДК, достаточно серьезны, это станет большим ударом для российской логистики и снабжения оккупантов во временно оккупированных Крыму и материковой части Украины.

"Что еще важно, "Оленегорский горняк" вместе с другими БДК осуществляли перевозку транспорта и боеприпасов через Керченский пролив - об этом минобороны РФ даже снимало сюжет. То есть в условиях повреждения Крымского моста – один большой десантный корабль – это значительный удар по российской логистике", – рассказал российский блогер "Быть или...".

"Оленегорский горняк": что известно о десантном корабле РФ, поврежденном в Новороссийске. Фото и видео

Он напомнил, что "Оленегорский горняк" стал пятым большим десантным кораблем РФ, поврежденным за время полномасштабной агрессии России. Большие потери также российский флот понес 24 марта 2022 года в порту Бердянска, когда были атакованы сразу несколько российских БДК. Тогда большой десантный корабль "Саратов" был уничтожен, а "Орск", "Цезарь Кунников" и "Новочеркасск" повреждены.

Блогер также напомнил, что стоимость БДК "Саратов", по данным Forbes, составляла порядка 75 млн долларов. "Оленегорский горняк" несколько уступает ему в размерах, но имеет схожие ТТХ, так что стоимость этого БДК не намного ниже.

"Оленегорский горняк": что известно о десантном корабле РФ, поврежденном в Новороссийске. Фото и видео

Напомним, утром 4 июля в России заявили об атаке дронов на военно-морскую базу в Новороссийске. Вблизи этого российского портового города были слышны взрывы, движение судов россияне остановили.

Они традиционно отчитались о якобы успешном уничтожении дронов. Однако впоследствии в сети появилось видео, на котором после атаки перевернулся на бок один из российских кораблей: его буксируют к берегу.

Впоследствии появилась информация, что операцию по атаке в районе Новороссийска провела СБУ в сотрудничестве с ВМФ Украины. Момент атаки дрона на десантный корабль РФ в Новороссийске попал на видео.

В Черном море российский корабль из далекого Мурманска оказался вследствие повреждений на Крымском мосту в июле: оккупанты пытались с его помощью решить возникшие логистические проблемы.

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