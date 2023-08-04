'Оленегорский горняк': что известно о десантном корабле РФ, поврежденном в Новороссийске. Фото и видео

В ночь на 4 августа возле Новороссийска (РФ) в ходе атаки дронов получил повреждения большой десантный корабль Северного флота РФ "Оленегорский горняк". БДК проекта 775 после "успешного отражения атаки дронов" получил пробоину, потерял ход и завалился на бок, его пытаются отбуксировать в порт.

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Всего три недели назад оккупанты завели "Оленегорский горняк" в Черное море, чтобы перевозить транспорт и оружие на оккупированную территорию Украины после начала проблем с Крымским мостом. OBOZREVATEL собрал все, что известно о пораженном большом десантном корабле, уже пятом с начала полномасштабной агрессии РФ.

Большой десантный корабль проекта 775 "Оленегорский горняк" входит в 121 бригаду десантных кораблей Северного флота. 11 июля он, преодолев тысячи километров от пункта дислокации в Мурманской области РФ, приступил к выполнению роли "парома" в Черном море: перевозил транспорт и грузы, в частности, военные, в оккупированный Крым.

БДК, который в 2007 году был признан лучший десантный корабль Северного флота, был построен на верфи Stocznia Północna в польском Гданьске. С лета 1977 года он вошел в состав Северного флота РФ.

Странное название – "Оленегорский горняк" – этот десантный корабль носит с 2000 года, когда "шефство" над ним взял Оленегорский горно-обогатительный комбинат.

В период с декабря 2013-го по май 2014-го этот БДК участвовал в дальнем походе кораблей СФ в Средиземное море во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". А уже к концу 2014 года поступил на ремонт на 35-й судоремонтный завод в Мурманске.

Отремонтировали БДК тогда, видимо, неважно: в июле 2016 года он поступил на ремонт и модернизацию на 33-й судоремонтный завод в Балтийске.

Согласно техническим характеристикам, БДК "Оленегорский горняк" на полном ходу может развивать скорость до 18 узлов. Дальность плавания составляет 6 тысяч миль при 12 узлах.

Экипаж корабля состоит из 87 человек.

Вооружение БДК "Оленегорский горняк" представляет из себя 2 сдвоенные 57 мм артиллерийские установки АК-725, 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М", 4 пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2". На борту могут располагаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.

В ночь на 4 августа этот большой десантный корабль получил повреждения в ходе атаки дронов, которую, как сообщается, спланировали и провели СБУ и ВМС ВСУ. В сети появилось видео поражения, полностью опровергающее заявления российских оккупантов о том, что "Оленегорский горняк" "принял участие в успешном отражении атаки".

Также в сети появились кадры буксировки потерявшего ход корабля: на них заметен сильный крен в одну сторону.

Если повреждения, полученные этим БДК, достаточно серьезны, это станет большим ударом для российской логистики и снабжения оккупантов во временно оккупированных Крыму и материковой части Украины.

"Что еще важно, "Оленегорский горняк" вместе с другими БДК осуществляли перевозку транспорта и боеприпасов через Керченский пролив - об этом минобороны РФ даже снимало сюжет. То есть в условиях повреждения Крымского моста – один большой десантный корабль – это значительный удар по российской логистике", – рассказал российский блогер "Быть или...".

Он напомнил, что "Оленегорский горняк" стал пятым большим десантным кораблем РФ, поврежденным за время полномасштабной агрессии России. Большие потери также российский флот понес 24 марта 2022 года в порту Бердянска, когда были атакованы сразу несколько российских БДК. Тогда большой десантный корабль "Саратов" был уничтожен, а "Орск", "Цезарь Кунников" и "Новочеркасск" повреждены.

Блогер также напомнил, что стоимость БДК "Саратов", по данным Forbes, составляла порядка 75 млн долларов. "Оленегорский горняк" несколько уступает ему в размерах, но имеет схожие ТТХ, так что стоимость этого БДК не намного ниже.

Напомним, утром 4 июля в России заявили об атаке дронов на военно-морскую базу в Новороссийске. Вблизи этого российского портового города были слышны взрывы, движение судов россияне остановили.

Они традиционно отчитались о якобы успешном уничтожении дронов. Однако впоследствии в сети появилось видео, на котором после атаки перевернулся на бок один из российских кораблей: его буксируют к берегу.

Впоследствии появилась информация, что операцию по атаке в районе Новороссийска провела СБУ в сотрудничестве с ВМФ Украины. Момент атаки дрона на десантный корабль РФ в Новороссийске попал на видео.

В Черном море российский корабль из далекого Мурманска оказался вследствие повреждений на Крымском мосту в июле: оккупанты пытались с его помощью решить возникшие логистические проблемы.