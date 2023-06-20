Олешки на грани гуманитарной катастрофы: там нет света и воды, погибшие остаются под завалами

На левом берегу Херсонской области российские военные стремятся утаить все ужасные последствия наводнения, вызванного взрывом Каховской ГЭС. Их целью является предотвращение распространения информации о данной катастрофе, чтобы она не стала известной мировому сообществу. В результате взрыва подтоплены 17 населенных пунктов, которые все еще находятся под угрозой гуманитарной катастрофы.

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Об этом сообщил председатель ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона. Согласно его утверждениям, в начале после произошедшего инцидента российские военные не занимались эвакуацией и устранением последствий аварии.

"В Олешках сейчас стоит страшная вонь, не работает канализация, почти всюду нет света и питьевой воды. И мы понимаем, что под завалами собственных жилищ останутся погибшие люди. При этом оккупанты игнорируют миссии, которые уже неоднократно обращались к ним, чтобы помочь людям" , – говорит председатель ОВА.

Согласно официальным данным, Александр Прокудин сообщает, что в результате подтопления в Олешках погибло 11 человек. Официальным лицам удалось провести идентификацию погибших и установить точную причину их смерти.

"Эта цифра сильно занижена, ведь Россия пытается скрыть факт массовой гибели людей. Они сделали полностью карантин в городе. Тела погибших жителей вывозят, врачей не допускают к осмотру, чтобы установить истинную причину смерти. Также очень сложная ситуация в Голопристанской громаде. В населенных пунктах затоплены настолько, что люди не могут добраться до своих домов. Также нет света и воды", — говорит Прокудин.

Как сообщал OBOZREVATEL, спустя почти две недели после теракта российских оккупантов на Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области начинают обнаруживать чудовищные последствия военного преступления. По предварительным данным, только в городе Олешки на левобережье Херсонщины в результате теракта погибло более 500 мирных жителей.

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