"Он тебе больше не нужен": россияне отрубили палец пленному из Славянска. Видео
Российские оккупанты отрубили палец пленному из Славянска. Вражеские солдаты объяснили это тем, что "он ему больше не нужен".
Об этом рассказал освобожденный из плена украинец в рамках очередного обмена 14 июня. Сегодня домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники, а также защитники моложе 25 лет. Большинство из них находились в неволе с 2022 года.
"Мне палец... Я спросил зачем, а они сказали: "Он тебе больше не нужен", и отрубили", – рассказал он.
Как сообщал OBOZ.UA, 14 июня 2025 года состоялся очередной обмен пленными – уже четвертый за неделю. Среди освобожденных – бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
Эмоциональное видео с освобожденными из плена опубликовала Государственная пограничная служба Украины. На кадрах эмоции защитников, глаза которых горят несокрушимым огнем. После возвращения все украинцы пройдут медицинский осмотр и получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также положенные выплаты за время пребывания в плену.
Официально полных списков украинских защитников, которых вернули домой 9, 10, 12 и 14 июня, пока нет, но местные власти и родные публикуют в сети отдельные фамилии тех, кто уже дома. OBOZ.UA собрал всю известную на данный момент информацию.
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