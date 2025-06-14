Российские оккупанты отрубили палец пленному из Славянска. Вражеские солдаты объяснили это тем, что "он ему больше не нужен".

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Об этом рассказал освобожденный из плена украинец в рамках очередного обмена 14 июня. Сегодня домой вернулись тяжелобольные и тяжелораненые защитники, а также защитники моложе 25 лет. Большинство из них находились в неволе с 2022 года.

"Мне палец... Я спросил зачем, а они сказали: "Он тебе больше не нужен", и отрубили", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июня 2025 года состоялся очередной обмен пленными – уже четвертый за неделю. Среди освобожденных – бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Эмоциональное видео с освобожденными из плена опубликовала Государственная пограничная служба Украины. На кадрах эмоции защитников, глаза которых горят несокрушимым огнем. После возвращения все украинцы пройдут медицинский осмотр и получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также положенные выплаты за время пребывания в плену.

Официально полных списков украинских защитников, которых вернули домой 9, 10, 12 и 14 июня, пока нет, но местные власти и родные публикуют в сети отдельные фамилии тех, кто уже дома. OBOZ.UA собрал всю известную на данный момент информацию.

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