'Она была цветом нации': на фронте, спасая раненых, погибла боевой медик Анастасия Троя. Фото

На войны против российских оккупантов погибла боевой медик Анастасия "Троя" Марьянчук. Девушка погибла, спасая жизнь собратьев, во время эвакуации раненых.

О потере в соцсети сообщила военнослужащая Дана Ника. Анастасия "Троя" была медиком 1 стрелкового батальона 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Больно? Невыносимо! Хоронить своих воспитанников это больнее всего... Подруга "Троя" воспитывалась в моих лагерях "Коммандос", была надеждой, талантливой, искренней, сообразительной, красивой, дорогой воспитательницей", – сообщила Дана Ника.

В начале полномасштабной войны девушка решила вступить в ряды защитников в Добровольческий Украинский Корпус "Правый сектор", а позже перешла на медицинскую службу в состав 1-го стрелкового батальона 67-й отдельной механизированной бригады ДУК. 19 марта во время эвакуации раненых Анастасия погибла от вражеского огня.

"Она была цветом нации, юной сестрой Правой Молодежи, добрая, красивая и смелая. Месть врагу за нее будет непременно, но потерю близким ничем не компенсируешь. Искренние соболезнования родным", – добавила военнослужащая.

Как рассказал военный ВСУ Олег Симороз, погибшая боевой медик Анастасия была родом из Киева, как и он, вступила в ряды армии добровольцем. Девушка была смелой и мужественной, хорошо понимала, почему она на этой войне.

"Я не знал ее лично, но мы оба из Киева, были друзьями на ФБ, у нее был такой же позывной как у меня... Очень смелая девушка, доброволец. Спасала жизнь собратьев, погибла при эвакуации раненых... Она ясно знала почему она на этой войне. Но на ее месте должны быть мы. Прости нас, мужественная девушка. Спи спокойно на щите. Честь!" – написал Олег в своем Telegram-канале.

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