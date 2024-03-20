Без отца остались два сына: в боях с оккупантами погиб 25-летний шахтер из Червонограда. Фото

В боях за Украину погиб 25-летний воин со Львовщины Вадим Сухоруков. В ряды украинских войск он стал в январе 2023 года.

До подписания контракта с Вооруженными силами Украины Вадим Сухоруков работал на шахте "Червоноградская" горняком по ремонту горных выработок. Трагическое известие о гибели Героя сообщили в государственном предприятии "Львіввугілля" и в Червоноградском городском совете.

"В борьбе с российским агрессором 15 марта в Донецкой области погиб, защищая Украину, горняк по ремонту горных выработок шахты "Червоноградская" Вадим Сухоруков. Администрация ГП "Львіввугілля", Львовская территориальная организация Профсоюза работников угольной промышленности Украины, Региональное объединение Независимого профсоюза горняков Украины г. Червонограда, трудовой коллектив и профсоюзные организации шахты "Червоноградская", все шахтерское сообщество Прибужья глубоко скорбит , – отметили на предприятии "Львіввугілля".

Вадим Вячеславович Сухоруков родился 29 мая 1998 года. Получив профильное образование (на странице воина в Facebook указано, что он учился в государственном высшем учебном заведении "Червоноградский горно-экономический колледж"), будущий защитник Украины с 2020 года работал на шахте "Червоноградская" в родном городе. Был горняком по ремонту горных выработок на угледобывающем участке.

Контракт с ВСУ Вадим Сухоруков подписал в январе 2023 года. С тех пор защищал родную землю на передовой.

У воина остались жена, двое маленьких сыновей, бабушка, родные и друзья.

"Низкий поклон Защитнику, перед которым все мы в неоплатном долге. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Героя. Разделяем боль непоправимой потери и склоняем голову в скорби. Наш долг – помнить о сверхвысокой цене нашей независимости и свободы. Светлая память и вечная слава Герою", – отметили в Червоноградском городском совете.

Напомним, накануне, 19 марта, в Черкассах простились с воинами, погибшими в боях с оккупантами. Уроженец Донецка Антон Моисеенко и черкасчанин Виталий Коцюба пали, защищая Донецкую область, с интервалом в два месяца.

Также стало известно, что на фронте погиб защитник из Одесской области Анатолий Михов. Мужчина 23 года проработал на таможне.

Кроме того, сообщалось, что в Ривненской области простились с воином Русланом Мамонтовым. У 49-летнего защитника осталось четверо детей.