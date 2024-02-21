'Она летать умеет?' Путин подарил икону командованию военной авиации РФ после потери семи самолетов за неделю: сеть разразилась шутками

Вооруженные силы Украины только в течение недели уничтожили 7 военных самолетов РФ. После столь многочисленных потерь, российский диктатор Владимир Путин подарил главному командованию Воздушно-космических сил России копию иконы "Спас Нерукотворный".

Об этом сообщили российские СМИ. Пользователи сети сразу же начали шутить, что вряд ли РПЦ даст гарантию, что икона сможет помочь российской авиации и спасти от ударов ВСУ.

Так, в последние три дня Вооруженные силы Украины сбили шесть российских самолетов, включая истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35. Еще один самолет был поражен утром 21 февраля – это был бомбардировщик Су-34. Всего с начала вторжения в феврале 2022 года, по данным украинской стороны, Москва потеряла уже 336 самолетов.

В сети иронически шутят, ведь после столь значительных потерь в авиации, российский военный преступник Путин надеется лишь на помощь икон.

"Она умеет летать?"; "РПЦ дает гарантию, что икона поможет? Как всегда?"; "Вот теперь все наладится, это почему самолеты сбивали, потому что иконы не было", "Равноценный обмен, что ни говори"; "Как мертвому припарку"; "Икона защитит и самолеты не понадобятся? Я так понял?" – пишут в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные 21 февраля уничтожили очередной вражеский истребитель Су-34. Это уже седьмой вражеский самолет через неделю, который удалось приземлить Силам обороны. Под прицелом также был Су-35, но ему повезло – "сманеврировал и больше не рискует".

Напомним, 19 февраля защитники уничтожили истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С военно-космических сил РФ. Оба вражеских борта навеки приземлили на восточном направлении.

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