'Они делали наши земли снова безопасными': в Херсонской области попрощались с саперами, которых убили российские оккупанты. Фото

"В Херсонской области простились с работниками ГУ ГСЧС, которых убили кафиры. Саперы погибли 6 мая во время выполнения работ по разминированию.

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Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация. Военные государства-террориста коварно обстреляли группу саперов ГСЧС, которые разминировали территорию аэропорта в Чернобаевке.

Шесть саперов ГСЧС, а именно Игорь Соловьев, Александр Ходаковский, Андрей Орлов, Владимир Погорелый, Николай Шолох и Роман Каленик, погибли на месте.

"Уважаемые родители, уважаемые супруги, дети и друзья и собратья погибших. Я искренне сочувствую вам. Мне тоже болит ваша потеря. Я понимаю, что никакие слова не вернут близких, не утолят боль. Мы теряем лучших. Тех, кого любили и ждали дома. Низкий поклон и светлая память Героям!" – выразил соболезнования близким начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Ранее родственники рассказали подробности гибели саперов в Херсонской области. Так, семьи погибших рассказывают, что накануне мужчины плохо спали и хотели как можно раньше вернуться домой.

Как сообщалось, оккупанты сначала сбросили на людей взрывчатку из беспилотника. После того, как произошел взрыв и сдетонировали мины, накрыли этот участок артиллерией.

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