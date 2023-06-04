'Они могли творить историю': Зеленский показал видео о маленьких жертвах войны РФ

Государство-террорист Россия за время полномасштабного вторжения забрала жизни уже по меньшей мере 485 маленьких украинцев. Еще более 1000 получили ранения разной степени тяжести. Чтобы остановить эту страшную статистику, Украина должна выстоять и избавиться от российской агрессии.

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Об этом заявил в Telegram президент Владимир Зеленский, показав на видео украинских детей, ставших жертвами войны, развязанной российским диктатором Владимиром Путиным. Глава государства отметил, что точное количество пострадавших детей пока невозможно установить из-за активных боевых действий и российской оккупации части территории Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Они могли стать известными учеными, художниками, спортивными чемпионами, творить историю Украины. Их убили российские оружие и ненависть, ежедневно продолжающие забирать и разрушать жизнь украинских детей", – подчеркнул Зеленский.

"Чтобы защитить жизнь, мы должны выстоять и победить в этой войне ! Вся Украина, все наши люди, все наши дети должны быть свободны от российского террора!" – убежден президент.

Напомним: во время очередной российской атаки на Киев 1 июня государство-террорист цинично, в День защиты детей, забрало жизнь 9-летней Вики и ее мамы Ольги Ивашко. Девочка была дзюдоисткой и мечтала о больших достижениях. Она несколько лет занималась в спортивном клубе Judo Master, и еще в минувшие выходные выходила на татами на соревнованиях в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 25 мая оккупанты обстреляли Райгородку Луганской области на линии фронта. Путинские преступники попали в жилой дом, в результате чего погибли 16-летний парень и его сестра 2003 года рождения;

– в Херсоне 17 мая российские военные во время очередного обстрела убили 5-летнего мальчика Севу Кучеренко и его дедушку. Вражеский снаряд разорвался возле детской площадки, где играли дети. Отец так и не успел довезти сына в больницу, мальчик умер у него на руках.

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