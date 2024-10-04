'Они набирали по 20-30 тысяч ежемесячно': эксперт объяснил основные проблемы мобилизации в России

Государство-агрессор Россия имеет мобилизационный резерв в 9 миллионов человек, однако не все они подлежат мобилизации. Кремль столкнулся с рядом проблем, пополняя ряды своего оккупационного войска ежемесячно 20-30 тысячами оккупантов.

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Об этом сказал директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский в интервью OBOZ.UA. По его словам, основная проблема состоит в том, что для работы на ВПК и других предприятиях тоже нужны люди.

Если не хватит работников на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, то у захватчиков не будет военной техники, чтобы продолжать вести незаконную захватническую войну против Украины.

"Их нельзя просто так забрать со своих рабочих мест и бросить на фронт, потому что некому будет работать. В России также есть ограничения. Условно говоря, мобилизации подлежат не все 9 миллионов, составляющие мобилизационный резерв. А потом этот мобилизационный резерв еще предстоит научить и посадить на какую-то технику. Но никакой техники не будет, если не будет хватать работников на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", – отметил эксперт.

Также Сунгуровский сказал, что причина того, что на фронте в Украине уже третий год продолжаются тяжелые бои, в том, что российские войска непрерывно пытаются наступать, несмотря на свои огромные потери. Армия РФ потеряла бы свой наступательный ресурс, если бы жизнь собственных солдат имела бы для нее значение.

Ранее в ISW указали, что страна-агрессор РФ реорганизует децентрализованные региональные кампании по набору добровольцев в федеральные усилия. Это свидетельствует о том, что Москва испытывает трудности с набором живой силы для войны против Украины, хотя официально Кремль еще недавно заявлял, что операция на Курщине якобы вызвала невероятную активность "добровольцев".

При этом именно мобилизация в РФ, по мнению аналитиков, остается маловероятной – из-за личных опасений Путина, считающего ее прямой угрозой стабильности своего режима.

Как сообщал OBOZ.UA, родственники "мобиков" вышли на протест в минобороны РФ в Москве. Группа женщин требовала отпустить их мужей-оккупантов домой.