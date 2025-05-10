'Они не искали отмазок': появилось видео 'крещения' армией первых добровольцев 18-24 лет

Первые добровольцы, которые самостоятельно подписали контракт с Вооруженными Силами Украины, прошли одно из самых сложных испытаний армейской подготовки – "крещение армией". После базового курса молодые военнослужащие в возрасте 18-24 лет преодолели "психополосу" и прошли обкатку танком, что стало важным подтверждением их физической и психологической готовности к службе.

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Об этом сообщает 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода. По данным бригады, молодые добровольцы сознательно выбрали этот путь, подписав контракт и пройдя тяжелые этапы подготовки.

"После базового курса их ждал не менее сложный этап – "психополоса", а затем – обкатка танком. Это не только испытание физических сил, но и настоящая проверка на выносливость психики, характера и нервной системы. Выйти из этого этапа – это больше, чем просто быть физически выносливым. Это свидетельствует о наличии внутреннего стержня", – отмечают в бригаде.

В воинской части отмечают, что эти молодые люди не искали способов избежать службы. Они не спрятались за учебой, не поехали за границу, не ждали, что кто-то другой за них примет решение. Они – те, кто уже готов стоять в строю и защищать Украину. Их путь в армии только начинается, но они уже доказали, что им можно доверить свою спину в бою.

Илья подписал контракт с Вооруженными Силами Украины, выбрав путь защиты своей страны. Ему 22 года, и он уже чувствует ответственность за свое будущее и за судьбу своей семьи.

"Я был гранатометчиком, учился, потом работал не по специальности. Недавно женился, но понял, что для себя нужно защищать свою страну. Это большой плюс для меня. Я буду иметь возможность отдохнуть и в будущем выбрать новые должности, а потом снова вернуться в пехоту. Пехота – это всегда ответственность, ведь здесь важна не только физическая сила, но и взаимное доверие и готовность прикрывать друг друга," – Илья.

Павел, которому на момент подписания контракта было всего 20 лет, также принял важное решение, зная, что его служба станет не только путем самосовершенствования, но и необходимостью для обеспечения семьи.

"До этого я работал в сфере торговли. Имею семью, ребенок растет, и я хочу сделать все, чтобы обеспечить ему лучшее будущее. Пошел на гранатометчика, не знаю, потому что пехота как-то по душе упала, честно говоря. Я уверен, что мое решение – это важный шаг как для меня, так и для моей семьи и нашей страны", – Павел.

Напомним, в Вооруженных силах показали очередную подготовку новобранцев по программе "Контракт 18-24". Украинские военные на этот раз изучали различные типы и виды мин. Видео подготовки показали в Военно-морских силах ВСУ. Новобранцы учились правильно устанавливать, обезвреживать и маскировать, как противопехотные, так и противотанковые мины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине расширили перечень должностей, на которые могут претендовать добровольцы, присоединившиеся к проекту "Контракт 18-24". Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, количество доступных должностей выросло вдвое – с 9 до 18.

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