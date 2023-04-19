'Они снова хотят Херсон брать, наступление с 7-го числа': оккупант рассказал о планах армии РФ и наборе в новую ПИК. Перехват

Оккупант рассказал о подготовке к наступлению на одному из участков фронта и назвал конкретный день, на который якобы запланированы наступательные действия – 7 мая. Также он сообщил, что теперь желающих воевать в Украине россиян набирают только через частные военные компании.

Видео дня

Об этом говорится в очередном аудио-перехвате телефонного разговора россиян, опубликованном Главным управлением разведки (ГУР). По словам оккупанта, их военное командование "опять захочет Херсон брать".

Разговор происходит между российским военным и его подругой. Оккупант рассказывает своей собеседнице, что его подразделение готовится "отбить остров".

Из разговора не понятно, о каком именно месте идет речь. По словам оккупанта, они сейчас занимаются разминированием этого острова и постоянно плавают к нему.

"Плаваем, плаваем, разминируем. Походу, готовится у них наступление. А мы, видишь, не наступаем, мы просто этим путь проделываем. Походу, они поплывут скоро. А! 7 числа будет наступление. Нам надо остров отбить. Мы на остров плаваем, разминируем, снимаем мины", – рассказал оккупант.

Он также рассказал своей собеседнице, что вербовка на войну в Украине сейчас происходит только через частные военные компании (ПИК), которые он назвал "мясокомбинитом".

" Короче, видишь, че сказали тут. Вот этот барс, который от министерства обороны. Их конуру прикрыли, из-за этого нам сократили контракт. Короче, сейчас только через "Редут". Через "Вагнер" и через "Редут" набирают, ну то есть тупо ЧВК. Мясокомбинат еб*ный. Сейчас Херсон опять они захотят взять", – рассказал российский захватчик.

Оккупант также поделился со своей подругой некоторыми интимными подробностями. Причем сделал это привычной для россиян нецензурной лексикой, не имея никакого уважения к женщине.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом перехваченном разговоре военный "второй армии мира" рассказал об очень сложной ситуации на фронте. Оккупанты несут серьезные потери и напряженно ждут контрнаступления Сил обороны Украины.

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