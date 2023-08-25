ООН: общее количество погибших в войне в Украине может достигать полумиллиона

Общее число погибших в войне в Украине с обеих сторон может достигать полумиллиона человек. По данным ООН, за полтора года войны в нашей стране погибли по меньшей мере 9 444 гражданских лиц, включая 545 детей. А почти 17 тысяч человек, в том числе 1156 детей, получили ранения.

Видео дня

Об этом, выступая в четверг, 24 августа, на заседании Совета Безопасности, сообщила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло. Она заявила, что речь идет лишь о подтвержденных жертвах войны, а реальные цифры, скорее всего, гораздо выше, сообщает пресс-служба Организации.

"Сегодня исполняется полтора года с тех пор, как Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину. Восемнадцать месяцев смерти, разрушений и невообразимых страданий украинского народа. Конца этой войне, развязанной в нарушение принципов Устава ООН и международного права, пока не видно", – заявила Дикарло.

Она отметила, что атаки РФ на зерновые объекты могут иметь далеко идущие глобальные последствия.

"Они угрожают свести на нет прогресс, достигнутый в укреплении продовольственной безопасности в мире за последний год, что, в свою очередь, может повлечь за собой катастрофу для 345 миллионов человек, уже испытывающих острую нехватку продовольствия. Только одной недавней атакой российского дрона уничтожено 13 тысяч тонн зерна в Одесской области", – сказала заместитель Генсека ООН.

Также, по данным ООН, с начала войны ЮНЕСКО подтвердила ущерб, нанесенный 284 таким объектам, в том числе 120 религиозным учреждениям.

На сегодняшний день ООН подтвердила 173 случая сексуального насилия, в отношении 112 мужчин, 57 женщин и четырех девочек.

Организация зафиксировала в Украине 824 нападения на образовательные учреждения и 403 – на объекты системы здравоохранения.

"Сегодняшний мрачный рубеж – 18 месяцев войны – совпадает с 32-й годовщиной независимости Украины. Я хотела бы поздравить украинский народ с его национальным праздником и воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз подчеркнуть, что приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ непоколебима", – отметила Дикарло.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа украинские спецназовцы произвели высадку во временно оккупированном Крыму. В День Независимости на полуострове, находящемся в "лапах" агрессора России с 2014 года, снова взвился наш государственный флаг в руках украинских военных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!