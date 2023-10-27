ОП: на встрече на Мальте будут представлены уже 70 стран, в Джидде было 43

Главный дипломатический советник президента Владимира Зеленского заявил, что официальные лица из 70 стран встретятся на Мальте, чтобы обсудить видение Украины о мире в эти выходные. На прошлой встрече в Джидде было 43 представителей стран-партнеров.

Об этом сообщает Reuters. На переговорах в субботу и воскресенье соберутся советники по национальной безопасности и представители министерства иностранных дел, чтобы обсудить предложенный Зеленским план мирного урегулирования из 10 пунктов, поскольку война в России продолжается уже 21 месяц, и конца ей не видно.

Переговоры, в которых не участвует Россия, помогут оценить способность Украины и Запада заручиться постоянной и более широкой поддержкой, особенно на Глобальном Юге, поскольку конфликт в Израиле доминирует в заголовках, перемещая фокус с Киева.

Игорь Жовква, советник Зеленского, заявил, что некоторые страны все еще подтверждают свои планы, но на Мальте ожидается до 70 человек, по сравнению с 43, которые присутствовали на предыдущем раунде переговоров в Джидде в августе, и 15, которые отправились в Копенгаген для переговоров в июне.

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"Вы ясно видите, что число стран растет по сравнению с Джиддой, и очень важно, что это будут представители стран всех континентов", – сказал он.

Жовква отказался назвать страны, которые примут участие, заявив, что это может помочь Москве лоббировать их отказ от приезда, но, отвечая на вопрос, пришлет ли Пекин эмиссара, он ответил: "Мы работаем со многими странами, включая Китай".

Кроме того, Жовква заявил, что Киев по-прежнему намерен созвать Глобальный саммит мира в этом году.

"Я не могу предсказать ход дискуссии, но одним из наиболее возможных и желательных результатов (мальтийских переговоров) будет определение места и даты саммита по формуле мира на уровне глав государств и правительств", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что темы переговоров с Россией об окончании войны нет даже на уровне намеков. Москва не показывает желание для этого процесса, а Украина на переговоры не согласится, пока ее территории захвачены оккупантами.

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