ОП: Украина и Польша провели финальный раунд переговоров по соглашению о безопасности

Украина провела финальный раунд переговоров с Польшей о подписании двустороннего соглашения о безопасности. Украинскую сторону представлял заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква по поручению президента Украины и руководителя Офиса главы государства.

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Об этом сообщили в ОПУ. В делегации также приняли участие заместитель руководителя Офиса главы государства Роман Машовец и первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Польскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Роберт Купецкий.

"Наши переговорные команды провели сложную работу, и теперь мы вплотную приблизились к заключению двустороннего соглашения о безопасности. Роль Польши в оказании помощи Украине и приближении нашей победы сложно переоценить. Это будет по-настоящему амбициозное соглашение, где отражено большинство наших достижений и общих планов на будущее", – подчеркнул Жовква.

В ходе встречи стороны отметили достигнутый прогресс и согласовали план дальнейших действий по окончательному завершению соглашения и его подписанию в ближайшее время.

Украина и Польша заключат соглашение в рамках исполнения Совместной декларации G7 о поддержке Украины, принятой 12 июля прошлого года. В настоящее время наше государство уже подписало 17 двусторонних сделок безопасности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кишида также подписали соглашение о безопасности. Это произошло во время саммита G7 в Италии.

В целом Украина заключила уже более десятка двусторонних сделок безопасности : с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией и Японией.

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