'Опасность очень близка': министр обороны Испании напомнила гражданам, что российские ракеты могут достать и их страну

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что из-за постоянных угроз российского диктатора Владимира Путина, в частности о применении ядерного оружия, мир в Европе находится под угрозой. В обращении к жителям страны она отметила, что баллистическая ракета из РФ способна достать и Испанию.

Слова главы испанского оборонного ведомства в воскресенье, 17 марта, процитировало издание El Mundo. По ее словам, есть ощущение, что в Испании не осознают "той огромной опасности, которая существует в данный момент".

"Я хотела бы обратиться к испанскому обществу с призывом, потому что иногда у меня складывается впечатление, что мы не осознаем той огромной опасности, которая существует в данный момент. И не только в Украине, но и в Газе и в Сахеле, где я очень пессимистично смотрю на ситуацию", – сказала она, добавив, что баллистическая ракета из России вполне может достичь Испании.

По словам министра, угроза со стороны России является тотальной и абсолютной. Достаточно лишь послушать последние заявления Путина, в которых он говорит о возможности ядерной агрессии.

"Европа должна осознавать, что опасность очень близка, это не чистая гипотеза, она реальна. Страны, граничащие с Россией, очень хорошо это воспринимают; возможно, те из нас, кто живет на юге, не имеют такого осознания", – отметила Роблес.

Глава ведомства добавила, что Мадрид продолжит делать "все, что в его силах, чтобы помочь Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава МИД Латвии сказал, что Россия будет угрозой для стран Европы и членов НАТО и после того, как путинский режим наконец упадет. РФ является империалистической страной, которая смотрит на мир так, как некоторые европейские страны делали 100-150 лет назад.