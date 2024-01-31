Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной: на фронте произошло 52 боевых столкновения - Генштаб

За время 707 суток широкомасштабной агрессии РФ против нашего государства произошло 52 боевых столкновения. Враг использует авиацию, проводит штурмовые действия, однако наши воины держат оборону и активно наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике.

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Об этом говорится в сводке Генштаба по данным на вечер 31 января 2024 года. "Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной", – отмечает командование ВСУ.

В течение суток враг нанес 7 ракетных и 65 авиаударов, совершил 59 обстрелов из РСЗО по населенным пунктам Украины (к сожалению, есть раненые среди мирного населения).

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника. ПВО Украины уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59. Ракетные войска нанесли удары по 5 артиллерийским средствам и 4 средствам ПВО противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты, наращивает плотность минно-взрывных заграждений.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 7 атак у Синьковки Харьковской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Кисливки Харьковской области и Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 9 атак недалеко от Тернов, Ямполевки и Торского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки вблизи Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 8 атак в районе Авдеевки и еще 6 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь и Очеретино Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 6 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное и Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника севернее Приютного и Роботиного Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогорья и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Крынки, Берислав, Новоберислав, Шляховое, Красный Маяк Херсонской области. Враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, здесь за сутки были проведены три безуспешные попытки штурма позиций наших войск.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска продвинулись юго-западнее Бахмута на Донетчине. В свою очередь украинские войска восстановили утраченные позиции к северо-западу от Горловки.

Известно, что Россия перебросила на временно оккупированные территории свыше 30 тысяч бойцов росгвардии. Но в их задачу не входит непосредственное участие в боевых действиях, убежден военный эксперт Владислав Селезнев. Он считает, что их функции будут в первую очередь в "обеспечении безопасности во время проведения "выборов".

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