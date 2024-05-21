"Оперативная цель": разведка Британии объяснила активность российских штурмов на Покровском направлении. Карта

Несмотря на то, что Россия открыла новый участок фронта на севере Харьковской области, ее атаки на востоке Украины остаются очень активными. Город Покровск Донецкой области, вероятно, является следующей оперативной целью ВС РФ.

Такое предположение сделала британская разведка. Ее отчет был опубликован 21 мая в аккаунте на платформе X (ранее Twitter) министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

В ведомстве отметили, что оккупанты продолжили свои оперативные действия северо-западнее Авдеевки, "нанося удары по широкому фронту по обе стороны от шоссе Е50".

"Российские войска, возможно, добились ряда небольших тактических успехов за последние 74 часа, хотя, вероятно, дорогой ценой", – предположили разведчики.

Шоссе Е50 – это главная линия сообщения между Донецком, оккупированным россиянами, и городом Покровск. Последний находится примерно в 30 км от нынешней линии фронта и, по мнению британских военных, является российской оперативной целью.

"К северу от Бахмута, в районе города Сиверск, украинские силы сообщили о тяжелых столкновениях 18 и 19 мая, в ходе которых были обстреляны украинские позиции в Белогоровке, Верхнекаменском и Раздолевке. Достижения РФ на этом участке остаются весьма ограниченными", – добавила пресс-служба.

Как писал OBOZ.UA, в сводке по состоянию на 10:30 вторника, 21 мая, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что на фронте утром уже произошло 37 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении, там зафиксировано 11 вражеских атак.

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