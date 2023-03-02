Операторы дронов вышли на новый уровень: украинские защитники показали эпическое видео ликвидации оккупанта

Украинские операторы дронов достигли новых вершин в своем мастерстве. Украинские защитники успешно стреляют туда, где оккупанты только должны быть.

Видео дня

Впечатляющее видео было показано в Telegram–канале OBOZREVATEL. Солдаты ВСУ виртуозно попали в здание, куда спешил оккупант.

"Наши операторы дронов вышли на новый уровень... Они сбрасывают гранаты туда, где БУДЕТ враг", – комментируют это видео в сети.

Как можно отметить на кадрах, сначала украинский дрон подлетел и произвел разведку.

Далее операторы дрона выпустили снаряд в нужном направлении.

Спустя несколько секунду после запуска снаряда в здание вбежал оккупант.

Украинский снаряд успешно взорвался.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков, которые посягнули на территориальную целостность нашего государства. В частности, в сети появилось видео, как наши воины бьют по позициям оккупантов ракетами с РСЗО M270.

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