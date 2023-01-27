Операция ''Демилитаризация'': ВСУ уничтожили еще 2 склада с боеприпасами и 4 базы оккупантов

Украинские Вооруженные силы продолжают уничтожать штабы и склады с боеприпасами вражеской армии России на временно захваченных территориях Украины. Только за последние четыре дня защитники нашего государства уничтожили четыре места базирования захватчиков.

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Кроме того, россияне остались без двух складов с оружием. OBOZREVATEL публикует карту "демилитаризации" "второй армии мира".

В частности, удачную работу украинских войск зафиксировали на Херсонщине, Донетчине, Луганщине и на Запорожье:

– Херсонский район – минус штаб оккупантов;

– Мариуполь – попадание в казарму;

– Кременная, Луганская область – минус базирование россиян;

– Пологовский район, Запорожская область – минус БК;

– Волновахский район, Донецкая область – минус база;

– Каховский район, Херсонщина – минус БК.

Напомним, что по состоянию на 26 января (11 месяц войны в Украине) российская армия потеряла более 6,3 тыс. бронемашин и 574 самолета с вертолетами. Однако больше всего враг понес потери в живой силе – на сегодняшний день ликвидировано уже 123 860 российских солдат и офицеров.

Накануне к рядам "двухсотых" присоединились еще 780 оккупантов из страны-агрессора. Кроме личного состава, украинские воины уничтожили на фронте еще 27 боевых бронированных машин (всего 6334), 15 артиллерийских систем (2169) и 14 танков (3175) вражеских войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины Украины из Госпогранслужбы продолжают защищать украинский Донбасс от вражеской армии России. В боях у города Бахмут они уничтожили штурмовое подразделение кафиров.

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