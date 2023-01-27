Операция "Демилитаризация": ВСУ уничтожили еще 2 склада с боеприпасами и 4 базы оккупантов
Украинские Вооруженные силы продолжают уничтожать штабы и склады с боеприпасами вражеской армии России на временно захваченных территориях Украины. Только за последние четыре дня защитники нашего государства уничтожили четыре места базирования захватчиков.
Кроме того, россияне остались без двух складов с оружием. OBOZREVATEL публикует карту "демилитаризации" "второй армии мира".
В частности, удачную работу украинских войск зафиксировали на Херсонщине, Донетчине, Луганщине и на Запорожье:
– Херсонский район – минус штаб оккупантов;
– Мариуполь – попадание в казарму;
– Кременная, Луганская область – минус базирование россиян;
– Пологовский район, Запорожская область – минус БК;
– Волновахский район, Донецкая область – минус база;
– Каховский район, Херсонщина – минус БК.
Напомним, что по состоянию на 26 января (11 месяц войны в Украине) российская армия потеряла более 6,3 тыс. бронемашин и 574 самолета с вертолетами. Однако больше всего враг понес потери в живой силе – на сегодняшний день ликвидировано уже 123 860 российских солдат и офицеров.
Накануне к рядам "двухсотых" присоединились еще 780 оккупантов из страны-агрессора. Кроме личного состава, украинские воины уничтожили на фронте еще 27 боевых бронированных машин (всего 6334), 15 артиллерийских систем (2169) и 14 танков (3175) вражеских войск.
Как сообщал OBOZREVATEL, воины Украины из Госпогранслужбы продолжают защищать украинский Донбасс от вражеской армии России. В боях у города Бахмут они уничтожили штурмовое подразделение кафиров.
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