Операция "Крымский рубильник off": "Мадьяр" рассказал, сколько энергоузлов поразили СБС. Видео

Украинские войска продолжают систематически наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в России и на оккупированных территориях Украины. В рамках операции "Крымский рубильник off" было атаковано уже 412 энергоузлов.

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Удары наносились по РФ, а также подстанциях на захваченных территориях юга и востока Украины. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

Результат работы СБС

По информации командующего СБС, за последнее время было отработано еще 38 энергоузлов в Крыму, в России, на Юге и Востоке Украины. В течение 2,5 месяцев действия операции СБС "Крымский рубильник off" атаковано уже более 400 энергетических объектов.

Среди результативно отработанных второй декады сентября энергоузлов – 10 объектов в Крыму, 9 – в Донецкой области, 13 –в Луганской, 4 объекта в России, по одному в Харьковской и Запорожской областях.

Удары по энергетической инфраструктуре наносили подразделения 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра",ь412 ОБр СБС "Nemesis", 9 ОБр СБС, 20 ОБр ССС "К-2", 413 ОП ССС "Рейд", 429 ОБр СБС "Ахиллес", 1 отдельный центр СБС, "Феникс" ГНСУ, группированный СБС, 427 ОБр ССС "Рарог".

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Как сообщал OBOZ.UA, накануне в российской Самарской области был поражен НПЗ. Россияне снимали кадры с чёрным дымом над предприятием, впоследствии нанесение удара подтвердили в Генштабе ВСУ.

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