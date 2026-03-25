Операция 'Паутина' и не только: СБУ в 34-ю годовщину создания рассказала об успешных операциях против врага, Зеленский отметил подвиг защитников

В среду, 25 марта Служба безопасности Украины отмечает 34 годовщину со дня своего создания. За период полномасштабного вторжения России силовое ведомство трансформировалось в современную спецслужбу воюющей страны – технологичную, профессиональную и готовую к выполнению самых сложных задач.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы СБУ. Это касается как боевой работы непосредственно на линии фронта и проведения масштабных спецопераций, так и противодействия российским спецслужбам внутри Украины.

"О наших спецоперациях уже пишут в учебниках для спецслужб по всему миру. Контрразведка СБУ в режиме 24/7 разоблачает агентурные сети, задерживает предателей и диверсантов, предотвращает теракты и диверсии. Результат этой работы: тысячи спасенных украинских граждан. Мы будем и в дальнейшем уничтожать врага на фронте и в тылу, пока наше государство не получит действительно устойчивый и справедливый мир!", – заявил в праздничной речи и.о. председателя СБУ Евгений Хмара.

Начиная с 24 февраля 2022 года и по состоянию на середину марта 2026 года, бойцы СБУ поразили на фронте:

более 2250 танков;

более 4070 ББМ;

более 4,5 тыс. артиллерийских систем ;

; более 700 средств противовоздушной обороны.

Знаковые спецоперации СБУ

За прошлый год СБУ провела десятки уникальных спецопераций, среди которых наиболее известные:

"Паутина " – самая успешная спецоперация СБУ, во время которой одновременно был поражен 41 боевой самолет ВКС РФ: А-50, Ту-95, Ту-22 и Ту-160, на четырех аэродромах в глубоком тылу. За один день 34% всей стратегической авиации РФ было выведено из строя, а ориентировочная стоимость потерь оккупантов составила более 7 миллиардов долларов;

Третье поражение Крымского моста в июне 2025 года. СБУ поразила мост под водой, существенно повредив опоры этого незаконного сооружения;

в июне 2025 года. СБУ поразила мост под водой, существенно повредив опоры этого незаконного сооружения; Первая в истории атака подводным дроном Sub Sea Baby российской подводной лодки в порту Новороссийска. Эта субмарина, которая была носителем пусковых установок "Калибр", получила критические повреждения.

Кроме того, в течение 2025-2026 гг. силовики предотвратили 195 преступлений с использованием взрывчатки. Сотрудники СБУ установили более 1000 человек, причастных к преступлениям, связанным с диверсиями, поджогами и терактами в нашей стране.

С начала полномасштабной вооруженной агрессии СБУ разоблачила 141 агентурную сеть, в которые входило 608 человек и объявила 4144 подозрения за госизмену. С начала полномасштабного вторжения РФ государственными наградами были удостоены 2267 сотрудников СБУ. Высшим званием "Герой Украины" отмечено 32 бойца СБУ (из которых 14 посмертно).

"Служба безопасности Украины постоянно развивается и усиливает свои возможности для эффективного противодействия внешним и внутренним угрозам государству", – отмечают в силовом ведомстве.

Поздравление президента

В то же время в своем поздравлении президент Украины Владимир Зеленский оценил, что украинцы могут "вполне заслуженно гордиться своей Службой безопасности".

"Дальнобойность СБУ, сила на фронте и противодействие российским диверсионным операциям и агентурным сетям стали во многом образцовыми. Почет и благодарность всем, кто ради этого работает и сражается. И обязательно помним каждого нашего воина СБУ, всех сотрудников и сотрудниц службы, которые отдали свою жизнь, чтобы Украина была и была защищена", – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее СБУ при поддержке спецназовцев "Альфа" сорвала новую попытку российского ГРУ осуществить серию заказных убийств в Украине. Силовики застрелили завербованного российской разведкой киллера, который должен был убить Сергея Стерненко и бойца РДК Илью Богданова иарестовали его сообщников.

