Операция по максимальному обескровливанию противника под Покровском успешно реализована, – Сазонов

Операция по максимальному обескровливанию противника под Покровском успешно реализована. Враг с тяжелыми потерями постепенно заходит в город как в выжженную пустыню ценой целой армии. Его наступательный потенциал на этом направлении исчерпан. Об этом сообщил военнослужащий Кирилл Сазонов, комментируя оперативную ситуацию под Покровском.

"Вооруженные силы Украины постепенно переходят на более выгодные рубежи, которые позволяют эффективнее уничтожать врага с минимальными потерями для нас. Благодаря обороне Покровска ВСУ имели время подготовить подготовленные позиции на новых господствующих высотах. Новая линия обороны позволяет лучше работать нашей артиллерии и дронам", — отметил Сазонов.

"В моменты активных атак врага на одного нашего защитника приходилось 7–10 штурмовиков врага. Задача сковать и обескровить силы россиян, которые изначально планировалось задействовать на запорожском направлении, выполнена", — отметил Кирилл Сазонов.