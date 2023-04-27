Операция по передаче техники длилась несколько месяцев: что известно о БТР Valuk, которые Украина получила от Словении

Правительство Словении в условиях полной секретности поставило Украине 20 бронетранспортеров Valuk. Транспортировка техники в Украину была завершена на этой неделе.

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Сама операция длилась несколько месяцев, так как бронетехнику нужно было подготовить, обслужить и перевезти. Об этом сообщает издание 24UR (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Бронетранспортеры были доставлены самолетом в одну из близлежащих стран. Остановка, вероятно, была в одном из двух логистических центров сбора помощи Украине в Польше или Словакии.

В то же время издание сообщает, что у Словении есть возможность использовать стратегический транспортный самолет С17, в котором они могли бы разместиться по четыре БТР Valuk.

По информации издания Defense Express, немаловажную роль в передаче БТР сыграла Австрия, ведь бронетранспортеры Valuk является лицензионной версией Pandur I от Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeuge – австрийской компании, которая сейчас входит в состав европейского подразделения американского гиганта General Dynamics.

Без согласия Австрии передача этих бронетранспортеров была бы невозможно, ведь в таком случае это было бы нарушением разрешения на реэкспорт. Следовательно, в таком случае Украина не только получила современные БТР, но и новые возможности в получении техники.

Таким образом, передача Valuk открывает некоторые новые возможности, ведь до этого Австрия занимала позицию с игнорированием потребностей Украины в вооружении. Если же передача БТР действительно состоялась, это позволяет рассчитывать на то, что Австрия не будет блокировать передачу техники от других стран.

Аналитики отметили, что в таком случае Украина может в будущем рассчитывать на получение БТР Pandur I, около полусотни которых эксплуатирует Бельгия.

Что касается технических характеристик бронетранспортеров Valuk, данный БТР отличается большим запасом хода в 600 км по дороге и от 200 до 300 километров по бездорожью. БТР имеют бронирование против 12,7 мм в лобной проекции, вооружены 40 мм автоматическими гранатометами или пулеметным вооружением, а также вмещают трех бойцов экипажа и до шести в десантном отделении.

Кроме этого, бронемашина может оснащаться комплексом дополнительной навесной керамической бронезащиты компании Rafael, обеспечивающей защиту от бронебойных шаров калибра 12,7 мм на все 360 градусов.

Напомним, верховный генерал США в Европе Кристофер Каволи заявил, что накануне операции по контрнаступлению Украина получает все необходимое вооружение от западных партнеров. Украинская армия получила 98% боевой техники и боеприпасов, которые обещали международные союзники.

Ранее сообщалось, что Украина и Италия рассматривают возможность совместно производить системы противовоздушной обороны. Речь идет о системах ПВО малого радиуса действия Skynex, уже находящихся на боевом дежурстве в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, центр обслуживания боевых танков Leopard 2, которые Украина получила от западных партнеров, заработает в Польше уже в мае. Технику будут ремонтировать и обслуживать на заводе Bumar-Łabędy в Гливицах.

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