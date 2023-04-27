newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Операция по передаче техники длилась несколько месяцев: что известно о БТР Valuk, которые Украина получила от Словении

Алексей Лютиков
War
2 минуты
3,1 т.
Операция по передаче техники длилась несколько месяцев: что известно о БТР Valuk, которые Украина получила от Словении

Правительство Словении в условиях полной секретности поставило Украине 20 бронетранспортеров Valuk. Транспортировка техники в Украину была завершена на этой неделе.

Видео дня

Сама операция длилась несколько месяцев, так как бронетехнику нужно было подготовить, обслужить и перевезти. Об этом сообщает издание 24UR (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Бронетранспортеры были доставлены самолетом в одну из близлежащих стран. Остановка, вероятно, была в одном из двух логистических центров сбора помощи Украине в Польше или Словакии.

В то же время издание сообщает, что у Словении есть возможность использовать стратегический транспортный самолет С17, в котором они могли бы разместиться по четыре БТР Valuk.

По информации издания Defense Express, немаловажную роль в передаче БТР сыграла Австрия, ведь бронетранспортеры Valuk является лицензионной версией Pandur I от Steyr-Daimler-Puch Spezialfahrzeuge – австрийской компании, которая сейчас входит в состав европейского подразделения американского гиганта General Dynamics.

Без согласия Австрии передача этих бронетранспортеров была бы невозможно, ведь в таком случае это было бы нарушением разрешения на реэкспорт. Следовательно, в таком случае Украина не только получила современные БТР, но и новые возможности в получении техники.

Таким образом, передача Valuk открывает некоторые новые возможности, ведь до этого Австрия занимала позицию с игнорированием потребностей Украины в вооружении. Если же передача БТР действительно состоялась, это позволяет рассчитывать на то, что Австрия не будет блокировать передачу техники от других стран.

Аналитики отметили, что в таком случае Украина может в будущем рассчитывать на получение БТР Pandur I, около полусотни которых эксплуатирует Бельгия.

Что касается технических характеристик бронетранспортеров Valuk, данный БТР отличается большим запасом хода в 600 км по дороге и от 200 до 300 километров по бездорожью. БТР имеют бронирование против 12,7 мм в лобной проекции, вооружены 40 мм автоматическими гранатометами или пулеметным вооружением, а также вмещают трех бойцов экипажа и до шести в десантном отделении.

Кроме этого, бронемашина может оснащаться комплексом дополнительной навесной керамической бронезащиты компании Rafael, обеспечивающей защиту от бронебойных шаров калибра 12,7 мм на все 360 градусов.

Операция по передаче техники длилась несколько месяцев: что известно о БТР Valuk, которые Украина получила от Словении
Операция по передаче техники длилась несколько месяцев: что известно о БТР Valuk, которые Украина получила от Словении
Операция по передаче техники длилась несколько месяцев: что известно о БТР Valuk, которые Украина получила от Словении

Напомним, верховный генерал США в Европе Кристофер Каволи заявил, что накануне операции по контрнаступлению Украина получает все необходимое вооружение от западных партнеров. Украинская армия получила 98% боевой техники и боеприпасов, которые обещали международные союзники.

Ранее сообщалось, что Украина и Италия рассматривают возможность совместно производить системы противовоздушной обороны. Речь идет о системах ПВО малого радиуса действия Skynex, уже находящихся на боевом дежурстве в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, центр обслуживания боевых танков Leopard 2, которые Украина получила от западных партнеров, заработает в Польше уже в мае. Технику будут ремонтировать и обслуживать на заводе Bumar-Łabędy в Гливицах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!