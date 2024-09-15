Операция в Курской области превратилась в ожесточенную битву – NYT

Украинские военные рассказали, что в последние дни сопротивление россиян в Курской области, где наши Силы обороны проводят операцию, усилилось. Войска РФ используют больше беспилотников, снарядов и даже противотанковых управляемых ракет.

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"Их разведка также работает очень усердно. Как только выезжает машина, их артиллерия немедленно начинает стрелять", – сказал боец ВСУ. Об этом пишет The New York Times.

Даже когда Россия контратаковала на некоторых участках, ВСУ продолжали наступление на других участках фронта Курщины. Но теперь прогресс наших подразделений замедлился, а столкновения становятся "все более смертоносными", поскольку Москва разворачивает подкрепление и усиливает удары с воздуха.

В середине этой недели в РФ заявили, что военные российской армии начали первую масштабную контратаку в Курской области, в которой участвуют десантники и морская пехота. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что россияне начали контрнаступательные действия в Курской области, часть которой удерживают украинские военные.

Воины ВСУ отмечают, что россияне, пытаясь остановить украинское наступление, используют ту же тактику, которую и внутри Украины – тактику выжженной земли, из-за которой десятки украинских городов и поселков превратились в руины. Но теперь российские бомбардировки разрушают дома самих россиян, говорят наши солдаты.

"Когда наши войска только пришли, все было целое. Дороги были в порядке, склады были нетронуты. Но через пару недель все было разрушено, разбито. Они уничтожают свои собственные села", – сказал украинский военный.

Напомним, что по данным ISW, украинские войска зашли в еще один район Курской области РФ. У Сил обороны есть продвижение в районе Веселого Глушковского района, сообщалось также о боях в районах населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.

Имеют продвижение украинцы и в районе Суджи, между тем российское командование перебросило на Курщину подразделения из действовавших в Африке наемников ЧВК "Вагнер".

Как сообщал OBOZ.UA, одним из основных прорывных подразделений Курской операции стал 225-й отдельный штурмовой батальон ВСУ. Защитники из него, которые сейчас находятся на передовой, рассказали, как совершили прорыв и с чем столкнулись.

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