'Определенная стагнация': у Зеленского объяснили заявление о возможных увольнениях в военном руководстве

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что в Украине сейчас проводят аудит действий верхушки Вооруженных сил за два года, чтобы оценить необходимость кадровых решений. Таким образом, он прокомментировал высказывание президента Владимира Зеленского о необходимости реформирования руководства армии.

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Об этом Подоляк сказал в эфире всеукраинского телемарафона. По словам советника, в войне появилась "новая ситуация".

"Мы сегодня находимся в определенной стагнации... не по линии фронта, а в определенной стагнации, потому что надо понимать, что в этой войне есть новая ситуация", – сказал он.

Подоляк уточнил, что сейчас проводится аудит всего произошедшего за последние два года.

"Мы сможем об этом говорить, когда президент примет соответствующие решения… Он об этом итальянским журналистам и говорит – сейчас мы проводим аудит произошедшего за эти два года… И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит", – резюмировал он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский впервые лично прокомментировал вероятность увольнения Залужного. Он пояснил, что "думает над этой заменой", однако это касается "всей управленческой группы, ведущей машину страны".

В то же время помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не будут вмешиваться в решение украинских властей по увольнению главнокомандующего ВСУ. Там считают, что это суверенное право нашего государства и президента.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации СМИ, 2 февраля правительство Украины сообщило Белому дому, что Зеленский решил уволить Залужного. Это станет серьезнейшей кадровой перестановкой во время полномасштабной войны в Украине.

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