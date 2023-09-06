'Опция остается открытой': Дмитрий Кулеба обсудил с Блинкеном поставки Украине ракет ATACMS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил вопрос предоставления нашей армии дальнобойных ракет ATACMS с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Американский чиновник прибыл с официальным визитом в Украину в среду, 6 сентября.

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Как сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с Блинкеном, опция предоставления Силам обороны нашего государства ракет ATACMS остается открытой. Он высказал надежду, что дискуссии в Белом доме приведут к положительному решению (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам дипломата, разговор с Блинкеном относительно этого вооружения был "очень предметным".

Глава МИД добавил, что в целом обсудил с главой Государственного департамента США укрепление противовоздушной обороны Украины. Эта потребность для нашего государства основная, учитывая постоянные атаки России дронами и ракетами на украинские мирные города.

"Мы не очень много времени потратили на обсуждение потребностей в сфере противовоздушной обороны, потому что все очевидно, что потребность чрезвычайно важная. Я лишь озвучил количество систем ПВО, которые нужны, чтобы защитить и зерновой коридор, и наши города, и наших людей", – сказал Кулеба.

Отметим, что в июле издание The New York Times сообщило, что в Белом доме продолжаются "тихие дебаты" относительно того, передавать ли Украине ATACMS. Эта тема приобрела новую актуальность после того, как Франция на Вильнюсском саммите НАТО объявила о передаче своего аналога британских Storm Shadow – ракет SCALP.

Администрация президента США Джо Байдена пока не решается на такой шаг, опасаясь, что Украина может применить эти ракеты для ударов по территории страны-агрессора России.

Ранее Кулеба сказал, что Украина дали обещание западным партнерам относительно ракет ATACMS, а также немецких дальнобойных ракет Taurus, если они будут переданы Силам обороны. Киев пообещал, что это оружие будет использовано только в границах нашей страны.

Как известно, дальность ATACMS– от 165 до 310 км в зависимости от модификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе визита в Киев Блинкен заявил, что ВСУ имеют прогресс в контрнаступлении, и он приехал убедиться, что защитники имеют все необходимое для обороны в долгосрочной перспективе. Кроме того, он подтвердил выделение Украине США нового пакета помощи.

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