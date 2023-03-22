Ордер на арест – лучшее, что может произойти с российскими оккупантами: Зеленский рассказал о поездке на передовую и последствиях ударов РФ

22 марта Владимир Зеленский посетил Донецкую и Харьковскую области. Президент поддержал украинских бойцов и присвоил Харькову звание "Город-герой Украины".

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Об этом заявил глава государства во время вечернего обращения 22 марта. Также прокомментировал результаты сегодняшних атак ракет оккупантов (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Владимир Зеленский заявил, что сегодня, 22 марта, он посетил несколько регионов.

"Сегодня весь день работаю в регионах. Донбасс – передовая, наши воины, область. Затем – Харьковщина. Ситуация в Харькове, на границе, во всех районах области, восстановление, защита критической инфраструктуры", – отметил он.

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении. Президент сообщил, что посетить район Бахмута и поддержать украинских бойцов – это честь для него.

"Вручил государственные награды, поблагодарил наших бойцов за храбрость, за их стойкость, за Украину, которую мы бережем благодаря именно таким героям, благодаря каждому и каждой, кто сражается против российского зла. Посетил раненых воинов. Пожелал им – и я уверен, что пожелал от имени всех вас, всех наших людей – скорейшего выздоровления", – отметил глава государства.

Он отметил, что города Донбасса действительно сильно пострадали от российских ракет.

"Больно смотреть на города Донбасса, которым Россия принесла страшные страдания, руину. Почти постоянная, ежечасная сирена воздушной тревоги в Краматорске, постоянная угроза обстрелов, постоянная угроза жизни..." – сообщил он.

Также Зеленский рассказал и о визите в Харьковскую область.

"Передал Харьковскому городскому голове Игорю Терехову почетное отличие "Город-герой Украины". Благодаря жителям этого прекрасного города он защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства", – отметил президент Украины.

Он отметил положительное настроение жителей Харьковщины.

"Город живет, город борется, Харьков дает силу всему нашему востоку. Я благодарю каждого и каждого, кто остался в Харькове, кто работает, кто дает работу другим, кто сохраняет безопасность, защищает границу! Спасибо всем – на позициях, на постах, на объектах критической инфраструктуры, коммунальщикам, местным властям, бизнесу, педагогам..." – отметил Зеленский.

Президент Украины прокомментировал и сегодняшние обстрелы.

"Сегодняшние российские удары по Запорожью, ночная атака на Киевщину... Все удары России получат как военный, так и политический, и юридический ответ. Россия проиграет эту войну. Нет в мире субъекта, который не чувствовал бы этого уже сейчас. каждый российский убийца должен понимать: ордер на арест – это лучшее, что может с ним произойти", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье 22 марта около 11:20 прогремели взрывы, после этого в городе была объявлена воздушная тревога: захватчики, вероятно, применили для атаки РСЗО. Российские войска обстреляли жилые дома и остров Хортица. В частности, прилет зафиксирован в жилой 9-этажке. По состоянию на 16:00 сообщалось об одном погибшем и 33 раненых мирных жителях, среди них трое детей.

В ночь на 22 марта Россия устроила ночную атаку дронами на Украину. В ряде областей сработало ПВО. Удалось уничтожить 16 из 21 запущенного россиянами иранского дрона-камикадзе. Однако 5 беспилотников достигли целей.

В частности, попадание зафиксировано в городе Ржищев Киевской области. Там "Шахеды" разрушили 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея, в котором по прилету вспыхнул пожар. На 11:00 22 марта в полиции Киевщины заявили о по меньшей мере 4 погибших и 7 раненых, среди них 11-летний ребенок.

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